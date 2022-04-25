“我们的心多是处于散漫、随意的状态…”

星云大师说：分享故事：监狱为了对长期囚禁的犯人进行心理矫正，开设了“野马项目”，让重刑犯在农场饲养、驯服野马，然后让野马参加每年一度的拍卖会。对于这些杀人放火的重刑犯而言，心理治疗是件可耻的事，那些提问、选项和评估在他们看来都像是一场又一场的羞辱，但是，与烈马相伴是可以接受的。他们也渐渐发现，在日以继夜调教野马的过程中，自己的心也慢慢有了变化，看起来是他们在驯服动物，但最终自己却被规训。

一些囚犯最终因为这个项目获得重生机会，在囚禁长达18年后回返社会，有一些则没有。然而，“野马项目”已被视为是成功的，因为一些原本被视为无可救药的人，有了新生。

陷坑

《荀子·荣辱》中有一句话：“人之情，食欲有刍豢，衣欲有文绣，行欲有舆马”；意思是要告诉我们，人都有基本的生存需求，却不能欲求无度。然而，欲望的深渊永远也填不满，而收摄的方法就包括，如果能让我们的心念聚集一处，犹如能够拴住起伏心念的套索，自能凝聚起生命蜕变的力量。

经文也有句话说：“亦如恶马，不以辔（念pèi）制，将当牵人坠于坑陷”。辔，是驾驭牲口用的嚼子和缰绳。为了便于驾御马，在马的嘴里横放上小铁链，两端连在笼头上，这就是“嚼子”。将马安上辔，则能按辔徐行。而我们的五根犹如五匹野马。野马本来就难以制伏，如果再不安装上嚼子和绳索，驾驭起来，野马必将乱跳狂奔，甚至载人坠入陷坑。

五戒

正知和正念，就是我们驯服野马的有效工具。正知，是指对自己的身口意所行善恶能明白观察。正念则是指不放逸。不放逸是一切善法的根本和种子，能让我们随时知道善恶该如何取舍。有了正念，你就会主动地修行，好好守护自己的身语意。

很多人会问，为什么他们内心总是很烦乱，没法止息，原因就是无法掌控自己的心。我们能在生活中，坚持以正知正念为两种内在的善知识，那么不管碰到何种处境，就不会轻易去造恶。

有句偈语说：“若汝不杀生，常不与不取，真谛不妄语，常正念正知”，我们不杀生、不偷盗、不妄语，若再加上不邪淫、不乱吃迷乱心智的烟酒、毒品，即是五戒。五戒，是人生趋吉避凶的法宝，是生活中的正行，人人持守五戒，必然能美化世间。