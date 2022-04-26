“人心如路，越计较越窄…”

星云大师说：分享故事：小齐驾驶着心爱的汽车驰骋在路上，走到一条单行道时，前面有一辆罗厘，小齐连续试了几次都无法超车，他甚至还认为，罗厘司机是故意以慢速和不肯稍微移到一边来气他，小齐不甘心一直被压制，就在一次的加速险些撞到迎面而来的车辆时超车，之后他还向背后的罗厘比了挑衅的手势，然后扬长而去。

没想到小齐车开走没多远，车却突然爆胎了，他只能下车更换车胎。而就在这时，罗厘也赶了上来，看到小齐在换车胎，司机竟慢下速度对他进行了一系列的幸灾乐祸和挑衅行为，甚至还抛下一个空饮料罐。

小齐忍无可忍，在换上车胎后以极快的速度赶上了罗厘，并将罗厘逼到红灯前、两司机一下车就打了起来，最后双双不仅挂彩还被警方逮捕，控上了法庭。

复杂

有一道谜题：“三点若星相，横勾似月斜；披毛因它起，成佛也由它”，这个答案说的，就是我们的心。说人心复杂，其实复杂在于执着，人心也是相互的，你让别人一步，别人才会敬你一尺。貌似是让别人，实际是给自己的心开拓道路。不计较了，想通了，心里就敞亮。

谁都知道生活不容易，而我们每天都在对生活的境界生起缘虑心、思量心、积聚心，也就是对人、对事、对境生起种种的好恶、分别，种种的比较、计较，甚至怨恨、不平、自私、执着等虚妄不实的心，我们能够宽容，给心多些氧气，生活才会鲜活起来。

我们也不要去讨论和计较谁好或不好，修行在个人，别人就是我们的一面镜子，反射自己的不足之处，在不足中修炼自己。

避害

有人会问，碰到毫不讲理的人，我们也要退让吗？我们可以“往前”想想：和蛮横的人讲道理，接下来可能就是争吵。我让一步，可以让事情最小化，那为什么不呢？很多人认为，让步就是示弱，自己不理亏就一定要据理力争，其实不是这样的。

很多时候，适时地让步，更能体现一个人豁达的胸襟。凡事懂得让步的人，往往能够趋利避害，在给别人留一些余地的同时，也给自己带来一份轻松自在。所谓“让人三分不吃亏，容人三分无损失”，我们太重得失荣辱，寸步不让，反而会放大冲突，将事情闹得不好收场。