“一个国家和团体，不能没有良将…”

星云大师说：分享故事：淝水之战，东晋的总指挥谢安（政治家、军事家）一日正与人下棋，有人从前线送信过来，谢安看完信之后一句话也不说，继续看着棋局。

客人问战局如何，谢安淡淡地回答：“小儿辈大破贼。”说话的神色举止，与平时并无二致。

一名将军，关键时刻如果没有临危不惧、沉着镇定的定力，就难以准确判断正确的决策，进而立于不败之地。淝水之战中，东晋仅以八万军力大胜号称八十余万的前秦军，这是中国历史上著名的以少胜多的战例。

历练

如何为将？四点参考：

一、体能不健，不可以为强将：我们无论做哪一项事业，不但要有智慧、才能，同时还必须具备强健的体能。你看，能征惯战之将，他们的身体、相貌，都是雄赳赳气昂昂，如果不是训练有素，怎么能有军人的威武架势呢？所以强将要有强健的体魄，要有强健的意志，要有强健的战斗力，才能成为强将。

二、进退不明，不可以为勇将：战地里的勇将不只要会打胜仗，纵然打了败仗，也要懂得如何撤退。身为领导人，不能知晓进退，是无法称得上是勇夫。诸葛亮爱将马稷，由于恃才傲物，只知进不知退，导致战争失利，全军覆没，几乎动摇蜀国的根基。所以进退也要有道，才能成为真正勇将。

三、兵法不熟，不可以为大将：不懂兵法，不会领兵，不知战略，怎么能做将军呢？即使在一般的团体里，对于领众方法、办事效率，不能透彻，也是无法知天时、识地利、利人和、善进退，更不能成为一名大将。

四、历练不足，不可以为名将：无论是文臣武将，学术、理论一定要通彻精淳，并且能知行和一，行解并重。人称“军事天才”的拿破仑，也是经常苦读世界各国战史，精研兵书。当他领军作战时，将之运用，并且面对困难，接受挑战，如此才能造就功勋大业。

发愿

一名优秀将领的出现有着多方面的因素，其中将领的自身性格、成长历程，都对一名将领的指挥风格及战术素养发挥着相当重要的作用。人生的旅程上，我们如果具备能力，就要发愿作健将、勇将和大将，心量有多大，就去成就一番多大的事业。