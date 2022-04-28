点智慧：感动是最美的世界

“做到自他感动，净土即在眼前…”

星云大师说：分享新闻：中国陜西姑娘杨鑫自2018年起，开始替2000多位山区老人免费拍照，把老人们最美的瞬间记录下来。原来，很多农村老人一辈子都没拍摄过一张像样的照片，杨鑫希望透过拍照带给老人慰籍；老人过世后，儿孙们也能用这张照片怀念追思长辈。

杨鑫说：“我有一次参加为独居老人送棉衣的活动，意外地发现一位老人去世好几天才被发现，而他的葬礼上竟然一张照片都没有！后来我知道，很多农村老人除了身份证照片之外都没拍过照片，于是就萌生了为老人们拍遗照的想法。”

每一位老人在拍摄前，都会由义工为他们整理衣服和头发。杨鑫说，义工们的付出让老人们很感动。有次为老人拍照时，一位女义工看老人头发乱了，细心为她拆开再梳好，衣服也拽得平整才让摄影师拍摄；拍完照后，这位老人拉着女义工的手说：“你真是好人，比我亲女儿对我都仔细。”

刚开始进行时，杨鑫和义工们也担心老人们有所忌讳，可许多老人在拿到照片后却泪流满面，说这是他们这辈子拍摄的最体面的一张照片。

杨鑫和义工队至今已免费帮2000多位老人拍摄遗像，而她的目标是2万人。她说，哪怕是吃再多的苦，也要为有需要的山区老人留下最美的笑容！

资粮

感人的言行足以影响一个人日后做人处事的观念，我们可以在不断发愿为别人做出感动的事时，长养慈悲与信心，这种从弘善事业里擷取到更加无尽的感动作为资粮，也会让人在苦中不觉苦，在累中不觉累。如果我们能够做到容易被一个人、一件事所深深感动，那么我们的内心世界，也将充满着光明美好，从而鼓舞着自己不断向前迈进。

交流

感动不仅是人与人心意的互相交流，更是佛心善性的自然流露。披览佛典，佛陀发愿度生，乃至在因地修行时，为半句真理而甘愿坠亡，为救护饿虎而宁舍身命，就是因为感动；诸大弟子投身佛教，跟随佛陀到处弘法，甚至诸佛菩萨之所以和人们感应道交，也是由于感动。

有了感动，我们就能心甘情愿；有了感动，我们就能不怨不悔。所以，时时感动的人，永远知足常乐，精进不懈；而不知感动的人，却有如槁木死灰，非但不能与真理相应，也无法和大众快乐相处。