点智慧：我执是什么？

“愚昧的人总是轻易做出判断…”

星云大师说：分享故事：青年总是听到别人说他有我执，不太明白是什么意思，就去请教智者。智者说：“我执就是永远都把事情解释得让自己显得有理。”

青年说：“那师父您不也是这样吗？”智者说：“我们每个人都是这样的，一件事的发生，不论事实如何，不论他人怎么看，自己总会有其逻辑，然后去解释和认可，不是吗？”

青年说：“仔细想想，我们对待自己和对待别人，差别确实大。”智者说：“我们对自己，永远都是100%理解，因为在自己看来，当下的思想和行为，都有充分的理由。然而对他人的理解和包容，就少得可怜，但凡对方没有按照你的预期去说、去做，很可能就会把他否定，可见我执多么强大。”

青年说：“怪不得我的生活中有那么多冲突和矛盾，都起因于我执啊！”智者说：我们也别忽略了那些被你推到否定的人，在他们看来，他们也是100%符合逻辑的，反而会认为是你不可理喻，你看，这不是很矛盾吗？”

青年说：“的确是如此，那我们该用什么样的心态处事呢？”智者说：“一点点慢慢放下对自己的执着，试着用对待自己的心态面对他人，哪怕做不到全面的理解和包容，至少意识到需要包容和接纳对方的不同。关键的八个字就是：尊重差异，接纳不同。”

顽固

如果我们对任何事都坚持自己的想法才是对的，别人的说法都不愿接受，也不愿意替别人设身处地着想，到最后可能于人于事都会造成伤害，这就是“我执”的表现。

因为自我意识太强，自我中心太顽固，全身就如同刺猬般长满利刺，这样遇事动不动就伤人，就不可能做到圆融待人。

我执会带给我们很多烦恼，而且烦恼会如影随形，如同走路时，我们不放弃后面的一步，如何迈出向前的一步呢？我们能放弃执着，才会有另外的一番天地。

桎梏

“内方外圆”的原则，是化除我执的方法之一。方是规矩，是准则，是框架。它规定我们应该做什么，不应该做什么，怎样做更规范。没有方，世界便没有秩序，便失去约束。圆则是通融，是润滑。它要求我们能适应，会变通。没有圆，世界的负荷太重，便无法自理。如果我们能够放下我执，不以自我为中心，任何事情都能看得开，能够尽量去包容人与事，自然而然就不会有偏见。

执着中最难解者，不外就是爱、瞋的执着，我怨、我见的情愫所引起的邪知邪见，就像桎梏绳索紧紧的束缚着我们，能够尝试去解开“我执”，人生必能更加自在。