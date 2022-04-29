护照对于旅者，不只是游历他方的身份证明，还是千山万水见证的心路历程。

上周上网更新护照，移民与关卡局网站告示处理时间需要至少一个月。不到一周时间，写这则专栏前上网关心办理进度，官方网站更新说处理时间至少六个星期。

不是说如果不出国，不须要急着更新护照吗？在新加坡生活办理各种有的没的必须的闲杂的行政手续，一张身份证，或登录Singpass应用就能搞定。相隔一周，官方处理护照时间即使没有缩短，怎么反而加长？以我国行政效率的良好记录，只能推论——原来这么多国人急着拿新护照。如我。

翻出此前的新闻报道，移民与关卡局今年3月每天平均收到大约6000份护照申请，是疫情前的三倍。而我国即将失效或已失效的护照总数约100万本。以国人疫情前喜欢周末到马来西亚印度尼西亚泰国一天一夜两天一夜，甚至即日往返小旅行，学校假期举家出动异乡趴趴走的热情表现，这100万人当中有多少人计划今年内出国门都要更新护照？同时，多数国家要求访客护照有效期至少半年，那些九个月后护照即将失效的也会蠢蠢欲动。新加坡人“怕输”形象深入民心，看到这个阵势，多少人会早点排队更新护照？

上个世纪八九十年代，新加坡护照的便利时不时成为媒体新闻报道的话题。凭这本艳红护照登陆多少国家免签证，升学就职经商游玩多便利，当然还有护照象征的国民荣耀。忘了什么时候开始，我一改多年来给护照添保护夹的习惯，在外地海关排队拿着裸身无外衣的红色护照，身陷等待通关的长长人龙中亮出“Majulah Singapura”以及那对狮子老虎，心里就觉得踏实。岛国护照设计美丑因个人审美出发点而异，但看着星星与新月，狮子与老虎，天上人间的美好，蕴含希望与力量的祝福，崇尚低调人生的我不介意拿着生我育我的土地“护身符”，客串快闪人肉广告板。

剖析人心一刀切下有很多面，精神和肉体是最基本的切分，具有无限符号意义的护照上文说的是它的世俗功能。护照对于旅者，不只是游历他方的身份证明，还是千山万水见证的心路历程。

“说走就走”的小旅行是现代生活情趣，但在岛国需要护照加持。

无论国家建设，经济发展成绩多亮眼，地理条件有不可逆的局限——小国志向再大，土地面积就这么局促，国民当然要志在四方——开车东西横行沿着快速公路奔驰约30分钟过两道关卡就开出了国门，随时上路需要贴身带着护照。念大学时，已经有随身带着护照的冲动，满足心理上、想象中对自由的向往。

在自由行还不普遍，廉价航空还没有盛行的年代，护照是个人冒险，意志飞翔的忠实记录。年纪大了，脑袋记忆容量切割越分越细，就算心里记得，藏在大脑迷宫的记忆碎片需要实物召唤、核实。回忆时不时会出卖自己，何年何月一游老挝琅勃拉邦、柬埔寨暹粒、韩国首尔、土耳其伊斯坦布尔、奥地利维也纳、捷克布拉格、美国洛杉矶、旧金山、西雅图……这些匆匆到访，就此别过的地方，翻出护照查海关盖章清清楚楚。

在外的游子思乡有多真切，随身护照不言而喻，那是随时就可以回家的心理慰藉。不过，疫下非常态，这两年多另当别论。

冠病疫情前，我们视地球是平的，在家链接地球村为大势所趋。关于虚拟世界的讨论也越来越逼近现实生活。追求美好的精神无国界，但是在地球行驶，从一个点到另一个点，穿越防线，通达彼岸，在非战争太平时期，需要出示护照。

即使日后互联网更加发达，虚拟世界横行称霸，平行时空任意操作，只要存在利益分化，国境分界，实的虚的，线上线下，我们还是需要护照通勤。护照有效期必然有期限，须要定期更新替换。鼓励人员交流，签证申办、护照更新的行政效率也要同步跟上，与时并进。

当然，写写小方块振臂一呼不太费力，推动文明的进程，需要集体自发的更大动力。