“面临失去时，别想太多…”

星云大师说：分享信息：根据统计，台湾做义工的人口有100万人以上，但是平日看得到相关的新闻报道吗？反而庙堂之上，只要有人挥他一拳、扭打一回，隔天报纸就是满版大篇幅的报道。100万义工所做的事，及不上一个拳头，你认为公平吗？

别人花了十年苦心研究出来的产品，不到十天，就被盗版，大为流通，充斥市面，你说公平吗？知识性的好书，没有人看；色情的书籍，大肆风行，你说公平吗？甚至，你认为大国欺压小国，公平吗？人都希望别人以公平待我，但事实上佛教讲“理上虽然，佛性平等”，然而“事上却有因果差别”，因此人间本来就有很多的不公平。

仲裁

世间的公理到底在哪里？公理在人心，因果也自有公平！尽管世间法因受到个人主观、情感等因素的影响，很难有绝对的公平，甚至即使赖以维系社会秩序的法律，也常因受到客观因素所左右而难以获致绝对的公平，可世间还是有公平的存在！世间真正的公平就是因果；无论达官贵人或贩夫走卒，无一能在善有善报、恶有恶报的因果定律下获得宽贷或殊遇。

因此，吾人不必气恼人间功利充斥，缺乏正义，更无须悲愤社会没有法理，不讲公平。其实，因果之前，人人平等，因果才是人间最公平的仲裁者。

仁道

所谓公平与不公平，是因为人的穷通祸福，有自业自受的原理。世间上，要求齐头式的人人平等，这是不可能的；若从人的本位上来看，在立足点的平等下，也有富贵的人变成贫穷的，也有贫穷的人变成富贵的。

有漏的世间法，强权使人与人之间不能公平；财富使人与人之间不能公平；智愚使人与人之间不能公平；美丑使人与人之间不能公平。其实，这只是现象上的，是不究竟的；真正追究起来，其因缘际遇必定是公平的，所谓：“心可挽乎命，最要存仁道；命实造于心，吉凶惟人召；信命不修心，阴阳恐虚矫；修心一听命，天地自相保”，所以我们真的不必去怨叹公平与不公平，把自己做好就是。