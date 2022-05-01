“观念与处事态度，决定每个人的祸福荣辱…”

星云大师说：分享故事：地狱里的赵判官奉阎王之命，到人间来告知世人的阳寿还剩多少。一天，赵判官一边振铃一边对着告老还乡的甲说：“你的寿命只剩下三个月，三个月后我会到你的家中摇铃，只要铃声一响，你就要随我的引导而亡。”说罢，赵判官又再摇铃一声，对着经商路过的乙说道：“你的寿命也是只剩三个月，三个月后我会到你府上摇铃，在铃声中，你将随我而亡。”

甲乙二人听后心生恐惧，从这一天起，甲每日忧伤烦恼，想到自己命已不久，饭也吃不下，觉也睡不好。每天只是看着自己所赚得的钱财发愁，手中不断地数着自己辛劳所积聚的财富，不知如何是好！

另一方面，商人乙想到自己还剩下三个月的生命，深觉人生苦短，即使拥有万贯家财，于我又有何用？因此他广行布施，到处造桥铺路，随缘济贫救困，如此一忙，竟然忘了自我。

三个月期限一到，赵判官依约来到甲府，本来已因忧郁烦恼心神不宁导致身体衰弱的甲，一看到赵判官，根本铃声都还没响起，他就倒地而亡了。然而乙则因为行善布施，造福乡里，社区感念之余，为表谢意，联手赠送牌匾。一时锣鼓喧天，热闹不已，任凭赵判官的铃声再响，乙都没有听见，因而逃过一劫。

在我

遭遇虽因人而异，但有人怨天尤人、不知长进，落得前途黯淡；有人则安贫守节、乐天知命，所以能不忧不惧。观念、想法与处事态度，决定每个人的祸福荣辱与是非成败，只要我们常持正念、热爱生命，就能拓展出迥然不同的生命。

人生的前途，得失苦乐，一切操之在我，不由他人，要有这样的器识，在人生的舞台上，不管扮演什么角色，都要全力演出，为自己的生命活出片片自信！

三善

有句古话说：“故吉人语善、视善、行善，一日有三善，三年天必降之福。凶人语恶、视恶、行恶，一日有三恶，三年天必降之祸”，简单一句话，包含了改命的秘密：那么日行三善，是哪三善呢？即“眼善”、“语善”和“行善”。

一、眼善：面相看善恶，首重眼神，如果一个人的眼神柔和内敛，那其人大多温和善良，如果常是凶光毕露，那大多则是阴险狠毒。我们到底能不能做到眼善，当然取决于贪嗔痴是否显现。

二、语善：就是要求我们说鼓励人、激励人、柔和的话帮助别人，自己也能获得极大的心灵慰藉。

三、行善：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，我们能为社会为他人行善，哪怕仅仅是做点力所能及的小善，运程自会有所改变。