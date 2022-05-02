“但念无常，慎勿放逸…”

星云大师说：分享故事：唐代的牛头法融禅师，经常专注在个人的禅法参究，无视周遭人事变化，每当有人经过，他也不理不睬。有一天，禅师在山洞里举炊烹煮，被柴火烟灰薰得眼泪鼻涕直流，旁边的人看到了，就提醒他：“禅师！眼泪鼻涕掉下来了，怎么不擦一擦呢？”禅师头也不回地说：“我可没闲工夫为这个俗人擦鼻涕啊！”忘我竟然忘到连擦鼻涕的时间都没有，可见他精进的程度！

缠身

处世为人，应有“今日事，今日毕”的工作态度，不要把今年的工作摆到明年，把现在的事情拖延到未来。何谓“精进”？精就是“不杂”，进就是“无退”，做任何事，必须专心才做得成；无有二念，才能进步。

我们的人生就是贪求苦、多欲缠身，而多欲会使恶业容易增长。各正信宗教的教导都是：要离多欲、精进功德、增长智慧，多做利益人群的福业；别让物欲冲昏良知、埋没良能。所以说，常行精进，便能破烦恼恶。

木鱼

但人的本性贪慕轻安，讲究享受，容易懈怠。懈怠就是对于断恶修善之事不尽力，懈是根身的疲倦，怠是心识的放纵，对治懈怠的药方就是精进。

所谓精进的主旨，就是要在生活中，要求自我未生的善心令速生，已生的善心令增长，未生的恶念令不生，已生的恶念令速断。

就如在寺庙里，僧众早晚课诵经都会敲打木鱼，这是什么原因？因为不论白天黑夜，鱼在水中双眼都不曾闭上。佛教以此象征出家人行道的勇猛精进。当敲打木鱼或看到木鱼时，应深观鱼的精进力，效法鱼的精神。有句话也说：“是日已过，命亦随减；如少水鱼，斯有何乐？众等当勤精进，如救头燃；但念无常，慎勿放逸”，这主要是警惕、勉励我们，人生要常行精进，不要轻易空过。

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