“世间从来没有圆满…”

星云大师说：分享故事：有两个瞎子，一个是山上的法师，一个是山下的乞丐。有信众就问法师：“你的眼睛都瞎了，你还能为我们做什么？”他说：“我的眼睛虽瞎，可是我的手还能敲木鱼，腿还能打坐，嘴巴还能念佛，我能做的事还很多，我也能继续为你们祈福。人身可贵，我要尽量用我的身体好好修行，为你们服务。”

也有人问山下的乞丐：“你虽然眼盲，但有手、有嘴、还有腿，就没想过还可以做些什么吗？”这一问，竟引来乞丐的一阵哭声，他说：‘老天对我太不公平了，把我眼睛弄瞎了，我还能做什么？”

有人就把山上法师的故事告诉乞丐，乞丐听了却说：‘哎！他真不懂得享受，眼睛瞎了，正好可以趁机休息，还在忙什么？”

尝试

世间一切有情、无情都残缺不全，从来就没有什么圆满。如果人身残缺，也不应就此消沉，要知道人的潜力无穷，只要肯努力，只要勇于尝试，就有突破自己，成功的希望。害怕攀登高峰的人，只能在洼地里徘徊；勇于为别人开路的人，就是愿意走在最前面的人。如果一件事没有困难，也就没有机会成长；因此面对困难时，我们更要勇于尝试。

勇于尝试，并非盲目的横冲直撞。所谓“宁走十步远，不走一步险”，要成为一个成功者最重要的就是要有“别人能，我也能”的信念；唯有消除不可能的局限，一切事才会变得有可能。

力量

人是永远不会残疾的，就算身体不完整，只要我们立志发愿、坚定信念，照样可以活出自己的人生精彩。古今中外一些身体有缺陷的伟人，如大发明家爱迪生、美国前总统富兰克林·罗斯福，他们知道真正的残疾，不是外在的身根不全，而是心里没有慈悲、包容。

真正的缺陷，也不是环境的困顿蹇（念jiǎn）厄，而是自己丧失信心、勇气，所以他们能逆来顺受，化腐朽为神奇，纵使面对残缺的生命，也能刻画成美丽的诗篇。反观现在有些人，肢体俱全，却又天怨地怨，把一切不如意事都归咎于他人，其实这又有何怨呢？倒不如当下立志效仿前贤，长养克服自己心理缺陷的毅力。

残缺是生命本质，也是世间实相。我们应该了解残缺，进而运用残缺、转化残缺，最后我们将会发现“残缺”也将是一股难以抵挡的力量。