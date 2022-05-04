“在生活中将祸视为福，转迷为悟…”

星云大师说：分享故事：慧嵬禅师住在山洞里，他参禅打坐时，常有一些魔鬼来扰乱他。每当魔鬼现在他眼前时，他不但面不改色，毫无畏惧，而且对这些鬼怪说了很多赞美的好话。比如说，一个无头鬼在禅师座前现身，他一见就说：“这是什么东西？怎么没有头呢？其实，没有头也很好，以后就不会头痛，也不会胡思乱想，真是好舒服。”那个无头鬼听了，顿时消失。

又有一次，出现一个没身体、只有手脚的无体鬼，禅师说：“你没有身体，就不会有五脏六腑的疾病，也没有这许多痛苦，这是何等的幸福！”无体鬼一听，也突然消失了。有时候，没有口的鬼现身，禅师就说：“没有口最好，就不会恶口、两舌、妄言、绮语，不会因语言造业而受罪，更不会祸从口出。”

看到无眼的鬼，他就说：“没有眼睛最好，免得乱看心烦。”遇到无手的鬼，他就说：“无手最好，就不会偷窃打人，不会做坏事。”

每当各种幽魂鬼怪出现，禅师就说出类似这样的话，魔鬼就会消声匿迹。一般人看到残缺的鬼，都会感到恐怖，但慧嵬禅师却说那样是多么幸福的事啊！

追忆

无论我们的生活现状是什么，我们都不用害怕，只要能以心来转境，不为境界所转，这就是禅心最大的用处，因为比恐惧更为恐怖的，其实就是恐惧本身。

能做到转，接下来我们就可以做到“无念”。“无念”的生活观是：

一、对过去的境界不要追忆：有人以为回忆比现实美丽，其实，一个人如果光是回忆当年、回忆过去，就表示他已年迈了。所以，对过去的境界不要再去追忆。

二、对现在的境界不要贪着：现在的生活境界，诸如五欲尘劳、人我是非等，不要在这上面斤斤计较，这样一来，也就不会患得患失。

三、对未来的境界不要幻想：所谓生死无常，因此不要幻想未来；未来还没有到来，幻想没有用，重要的是把握当下。

贪着

如果我们能对过去的境界不追忆，这就是修定；对现在的境界不贪着，这就是持戒；对未来的境界不存幻想，这就是修慧。无念实际上就是修戒定慧；在无念的境界里，对人没有爱恨，对境界没有贪着。能够无念，则生活里自能随喜、随心和随缘。

所以，无念就是不执着，不执着才能进步。佛教讲法无定法，就是不执着有，也不执着无。无就是无限、无量、无边。无念不是什么都不念，所谓不念而念，念而不念，无念才能真正拥有更宽广的世界。