“牛和猪的差别，到底在哪里？”

星云大师说：分享故事：一个千万富翁很苦恼，问英国史学家爱德华·吉本：“人们都知道我已写下了遗嘱，待我死后便把一切财产捐赠给慈善事业。但是，为什么人们还是说我是个守财奴呢？”

吉本说：“就让我讲一个猪和母牛的故事给你听好了。人们在言语或文字，时常描写母牛有一双温柔的眼睛；但是，骂人是猪却是个侮辱的代名词，而且流传已久。猪也承认母牛不断供给人们牛乳，对人类有贡献，但仍坚持猪也有贡献啊！而且给的最多，因为一头猪在死后，不仅把全身的肉给人们吃，就连猪皮、猪毛，也供人们使用。猪就不平地说：人们为何还要骂我笨猪、蠢猪呢？母牛听了，思索一会儿淡淡地说道：这可能是牛在活着的时候，就能供给人们的缘故吧！”

吉本说完故事就对富翁说：“你不明白人们为什么这样的恨你，骂你是守财奴，这或许就跟你在生前无所作为有关吧！”

惜福

常听到有人说：“当我年老时再来修，当我赚够了再来行善”，很多当下就能为社会做出贡献的人，就在拖延中被时间淹没了。我们为何不把握现在呢？富贵的人有钱有闲，但是他的时间、金钱都是用来吃喝玩乐，然后说以后会把钱捐出去……其实人身可贵，我们当下能做的，就应该去做。不管是慈善医疗、环保义举、贫困送餐，凡是利益社会大众的事情，都要赶快去完成。

此外，节俭、爱惜物品、不浪费、不奢华是惜福；培植好因好缘，修行慈悲喜舍更是培福。如果我们多做了一些好事，就等于多结集一些好的资粮在我们的功德宝库里，将来享用不完。最怕的就是，任由人生的大好时光流逝，荒废结缘修福的好因缘。

滋养

贪恋世俗享乐的人，利用时空的观念还是有限的，有的甚至错过了时空；只有懂得利他利众的人，才能把握无限时空。有的人看有钱的老板行善，觉得有点好奇，就问：“为何要行善？”

老板说：“我以前以为，人不快乐是因为没钱，于是我就拼命赚钱。等我赚到一点钱了，却发现人生更不快乐了。”其实，钱不是快乐的主要原因。钱是物质层面的，快乐是精神层面的，没有善法来滋养我们的人生，没钱不快乐，有钱也不快乐。财富是化不了人生的劫难的，积德行善才化得了，这也是能改变自身命运的根本之道。