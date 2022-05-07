“亲贤臣，远小人…”

星云大师说：分享故事：汉高祖刘邦平定天下后，在与群臣讨论汉朝开国经验时，曾讲过一段话：“夫运筹帷幄之中，决胜千里之外，吾不如子房；镇国家抚百姓给饷馈，不绝粮道，吾不如萧何；连百万之众，战必胜，攻必取，吾不如韩信。三者皆人杰，吾能用之，此吾所以取天下者也。”

刘邦还发出了中国历史上第一道由皇帝颁发的《求贤诏》。《求贤诏》开篇第一句话就是“盖闻王者莫高于周文，伯者莫高于齐桓，皆待贤人而成名”，切中要害地讲明了“得人才者得天下”的根本道理。

凝聚

三国时代孔明要刘后主“亲贤臣，远小人”；一个领导人如果不能认识旁边的人，领导就会出现危机；如果领导人能不被旁边的人蒙骗，或者旁边的人能够正直无私的为主管、为公务而奉献，那就能相得益彰了。

所谓旁边的人，很容易近水楼台先得月。现代社会，主管旁边的人，因为比较有机会献策进言、表达意见，甚至荐举人事，所以旁边的人最能影响主管的决策，最能左右主管的情绪。

我们要留意的是，旁边的人如果是负面的小人，会把别人的好事说成坏事；反之，如果是个正直的君子，则会尽量助成别人的好事。我们如果想事业有成，就要在身边多凝聚能成就好事的人，并且远离挑拨离间、损坏团队合作的人。

结党

我们如果是主管“旁边的人”，也要留意不要成为两种人：

一、兴风作浪：千万不要仗着主管的势力，以为可以呼风唤雨，要成要败都在自己的一念之间，可以小事变大，蒙蔽主管…时间一长，主管不会不知道，到时候吃亏的一定是自己。

二、结党成群：你在主管旁边，自然也会成为别人攀附的对象，但切记不要利用这样的关系建立自己的“小党派”，并且因着自己的利益去影响主管，这样恶劣的行为，最终也将让自己吃大亏。

作为主管“旁边的人” ，处事的诀窍就是要公开、公正，更要公平；对于同僚，要知人、知情、更要知理，这样才能做到圆融而不极端。

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