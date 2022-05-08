“方圆并用，随方就圆…”

星云大师说：分享故事：魏王攻陷了一座城池，大宴群臣。宴席之上，魏王问文武百官：“你们说我是明君，还是昏君呢？”大多数官员都是趋炎附势之人，纷纷说：“大王当然是明君。”魏王感到高兴时，问到任座（一名谋士），正直的任座却说：“大王是昏君。”魏王像是被泼了一盆冷水，问：“为什么这样说？”任座答：“您攻取了中山国不封给弟，却封给儿子，以此知道您不贤明。”

魏王大怒，马上下令将任座赶出去听候发落，接着问下一位臣子翟璜。翟璜说：“大王是明君。”魏王心中暗喜，忙问：“为什么这样说？”翟璜说：“古人经常说，明君的手下多是直臣，现在大王手下有像任座这样的直臣，可见大王是明君。”魏王听后，立刻把任座重新请回来赴宴。

故事寓意：大多数官员“只圆不方”，属于世故小人；任座则是“只方不圆”，说话不看场合，让对方下不了台，这样的人难免受到挫折，甚至招来杀身之祸；翟璜则是“内方外圆”之人，既没有抵触对方，又帮别人化解矛盾，让对方很受用。

结合

在方圆之道中，方是原则、是目标，是做人之本；圆是策略、是方法，是处世之道。千百年来，“方圆有致” 被公认为是最合适的处事成功方法，成大事者的奥秘正在于方与圆的结合。

人生是一门在方与圆之间把握平衡的艺术，智与愚、得与失等一切都在方圆之间。这其中，我们如何方圆有度，该方时方，该圆时圆，都要靠自己冷静思索，古人所说的：“糊涂做人，精明做事”、“吃得亏中亏，方享福中福”以及“学会低头，才能出头”，也是处事的学问、做事的智慧。

锦囊

生活处事，其实就是一门需要妥协的艺术。做事圆融的人，不仅自己舒服，也让别人舒服；做事锋利的人，只顾自己舒服，却不管别人的感受。做事难做人更难，难就难在任何情况，都要坚持原则，生活中有太多诱惑，稍不经意，我们就会被它们迷失了本性，放弃了原则。

所以如何做到“方圆并用、随方就圆”，是一大考验。大家可以记得要点：“做事可以讲究变通，做人却不能忘记初心；做事的方式可以好商量，做人的原则却没有商量的余地”；方是做人的脊梁，圆是处世的锦囊，能够明白个中玄妙，我们处事的成熟度，将会有所提升。

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