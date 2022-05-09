“引导孩子认识生命的价值…”

星云大师说：分享故事：女孩生性胆小，见到毛毛虫会吓得大喊，更不必说走夜路了。然而，当有一个人出现在她的生命里时，她就奇迹般地胆大起来。

女孩婚后两年，度完了三个月的假，又回到得上三班制的工作。产后第一次上夜班，丈夫抱着婴儿看着室外漆黑的夜，商量着对她说：“让孩子一个人在家睡一会儿，我送你上班！”女孩一口回绝，对先生说：“不，你照顾宝宝，我自己走！”说完就快步地推着脚车走出门。她投入的是熟悉的午夜，路上行人极少，她骑得飞快，胸中早忘了做姑娘时的胆怯。

而就在接近清晨时分，女孩又回到家，先生很吃惊地问：“都还没天亮，你怎敢一个人就回来？”女孩说：“想给儿子喂奶，什么也不觉得怕了！”

一次，丈夫出差，他们请了个帮佣，18岁的帮佣是缅甸籍，懂得说一些华语。女孩需要催奶，就叫帮佣去买一只鸡，鸡买回来了，帮佣搞了半天，鸡还扑着翅膀，帮佣哭丧着脸说：“我从来没杀过鸡！”

看着帮佣杀鸡时害怕的样子，女孩笑了，接过一下就杀了鸡，笑嘻嘻地对帮佣说：“总有一天，你会胆大起来的！

身教

如何成为一名快乐又有智慧的女子？就是拥有一颗平常心，无论做什么，尽自己的因缘，全力以赴。女性在生活中的不同身份，做太太时就做一个太太，做妈妈时就做一个妈妈，在事业上，就做一位敬业的人。女性在家庭中要作观世音菩萨，所谓千处祈求千处应，做菩萨的化身，把慈悲欢喜带给每个人，在每一个当下，欣然接受不同角色的转换。

而母爱是无法替代的，真正的慈爱，是要引导孩子认识生命的价值，关心生活上的苦乐，并以身教潜移默化，让孩子的人生有正确的方向。

随顺

父母对儿女的养育恩情深重，为人子女者，应当尽心孝顺、奉养双亲。尤其母亲的生养恩泽，更是难以报答。母亲全心爱护子女、挂念子女，没有任何事物，能与慈母之恩相比，母亲对子女的恩德，可以说比山高、比海深。可惜今日的社会，处处可见违逆父母的儿女。父母有时多讲几句话，儿女就不耐烦；甚至父母稍有要求，子女就不高兴。所以，说到孝顺，孝还算容易，顺就很难了。我们应当要求自己，不但做一个有孝的儿女，还要做一个能随顺双亲的子女。