刘伟龙：把悲伤留在歌里

中文歌曲的一大迷人之处在于它所引起的共鸣，仿佛一字一句，每个旋律都诉说着你的感情故事。

电台的招牌活动“U选1000”今年来到了第10届。在这个瞬息万变的时代，这是个奇迹。一份工作，一个兴趣，甚至一段感情，有多少事情能够维持10年以上？

最近一个刚失恋的好朋友听着“U选1000”，向我“投诉”说我们害她哭了很多次。认真想一想，中文流行歌曲确实多数都是抒情歌，而抒情歌里又有很多以分手失恋为主题。难怪有那么多“情歌天后”“疗伤系歌手”“苦情歌王”这类的封号。

我也主持了六年的“U选1000”倒数节目，但每次听到某一些歌曲，读到它们背后的创作故事，眼睛还是会不由自主地湿湿的。

《下一个天亮》

郭静的代表作《下一个天亮》曾经入围台湾金曲奖最佳年度歌曲奖项，这并不意外，毕竟是出自两位大师——姚若龙老师和陈小霞老师之手。

我一直觉得歌曲的一句歌词“把偷拍我看海的照片送我好吗”写得特别美，也很有画面。我从小就很喜欢看海，尤其心情不好时一定到海边报到，吹着海风，看着一望无际的大海放空，希望风能把这些不愉快带走。当一个人会自发性地偷拍你看海，我能想象他对你的爱有多么深层，多么内化。但当爱情走到尽头时，再美的看海画面剩下的也只不过是一张照片。感情的稍纵即逝、变幻莫测，真的让人又爱又恨。

《如果我变成回忆》

我今年被《如果我变成回忆》这首歌逼哭，害我在空中讲不出话来。

台湾歌手Tank的姐姐因为遗传性心脏病过世，过世前男朋友向她求婚，但因为姐姐的离世，这一切都变成了遗憾和回忆。Tank也和姐姐有着相同的健康问题，有感而发地写了这首歌，希望提醒人们把握当下，珍惜生命。或许在疫情肆虐的这段时间，这种感受更为强烈，那些在我掌控以外的现实面，让人无奈也带来心碎。

我想中文歌曲的一大迷人之处在于它所引起的共鸣，仿佛一字一句，每个旋律都诉说着你的感情故事。

那位失恋的朋友问我，她要做什么才能比较快从感情创伤走出来，心才不会那么痛。我对她耸肩说“不知道”，默默又播了另一首情歌。她也就在这些歌曲的陪伴下，哭了好几个夜晚。你要撑着啊！

（作者是UFM100.3 DJ）