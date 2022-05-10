“德全比形全重要…”

星云大师说：分享故事：鲁国有个没有了双脚的人，叫叔山无趾，靠双膝走着去见孔子。孔子说：“你做人不小心，犯了罪过都变成这样子了，现在想到来学道，只怕来不及了！”

叔山无趾说：“我以前不识时务不懂事，行为举止轻率，所以才失去了双脚。现在我来到您这里，是觉得还有比足更尊贵的东西在啊！而我想要保全它。天无所不覆，地无所不载，我把先生当作天地，哪里想到先生竟是这样的人？”孔子一听马上回答：“我实在太肤浅了，你何不进屋说话？请说说你的见闻。”

叔山无趾走后，孔子就对弟子们说：“弟子们要勉励，无趾是个失去双脚的人，还在努力求学以补前过，更何况没有犯过错误而全德的人呢？”

守正

待人处事，我们可以履行的道德是什么？四点参考：

一、诚实：所谓“人而无信，不知其可也”；一个人没有信用就会被人轻视，做任何事都得不到助缘，当然也就难以有所成就，因此做人要讲信用，无害于人，不侵犯别人。

二、慈悲：冲突与暴力来自于内心的猜疑和不满，和平与和谐来自于慈悲心的营造。有慈悲心才能无往不利，有慈悲心到处都会受人欢迎，所以慈悲的道德教育很重要。

三、守正：社会上组织有正邪派之分，信仰上也有正信和邪信之别，无论如何做人都要正派，不管你身负士农工商那一种行业，都要能奉行正道。做一个正派的商人、正派的工人等。这个世间是以正为本，行要正、做要正，有正念，人格修养自然能够升华。

四、善行：所谓“坐而言不如起而行”，人除了要有道德观念，比如心想我要做一个好人，我除了不乱说、不乱做以外，最重要的是要能付诸实践，成为行动，如以正派对治谄曲、以勇敢对治怯弱，仗义执言，扶弱为正。。

着想

一个人有钱有势，人家不一定认为你就是好人；反而一个人有道德，人家就会说这就是好人。道德是做人的根本。一个奉行道德的人，必定不侵犯人；一个有道德修养的人，凡事都能为别人着想。何谓德？这是对自我的要求。我们常常不自觉地怨怪别人不好、不对；有德的人不会如此，他会自我要求，自我健全。