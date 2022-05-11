“活着不是一味的追求情感和物质的所有…”

星云大师说：分享故事：三位愁容满面的信徒，心里怀着烦恼不安，相约去请教无德禅师（宋代临济宗僧），如何才能使自己活得快乐。禅师叫他们先说说自己活着的理由。甲说：“因为我不愿意死，所以我活着。”乙说：“等到我老年时，儿孙满堂，一定会比今天好，所以我活着。”丙则说：“我有一家老小靠我养活，所以我要活着。”

禅师听完这三个人的陈述后说：“你们当然都不会快乐，因为你们活着，只是由于恐惧死亡，或是等着年老，或是有不得已的责任，当然不可能活得快乐。”三人听了齐声问说：“那我们要怎样生活才会快乐呢？”

禅师反问：“那你们要得到什么才会快乐？”甲说：“有了金钱，我就会快乐。”乙说：“有了爱情，我就会快乐。”丙说：“有了名誉，我就会快乐。”

禅师不以为然，说：“你们有这种想法，永远不会快乐。要知道，有了金钱、爱情和名誉以后，烦恼忧虑就会随之而来。”

三人无奈地问：“那我们该怎么办呢？”禅师说：“办法是有的，只要你们能先改变观念。金钱不是为储藏、拥有，是要布施才会快乐。爱情不是占有，是要肯奉献才会快乐。名誉也不是用来炫耀，要服务大众，才会有快乐啊！”

觉悟

我们每天都要生活，有的人糊涂过一生，有的人却潜心于研究自己为什么要活着？这就是追求觉悟的生活。觉悟的生活对我们是非常重要的，所谓觉悟的生活，是自己要承担生活的责任，不要将责任推卸给别人；不要把有利的事情都归于自己，把对自己不利的事情都推给别人。在生活中，我们也不要太执着，不要把自己绷得太紧，不要划地自限；有时候，一个人要想到整个家庭，也要想到社会，甚至进一步想到国家及芸芸众生。如果能够常常心怀国家、众生，你的心胸自然就能宽大起来，心胸宽大，就能更明白活着的意义。

禅学

懂得禅，明白禅的真谛，也可以让我们尽力养成自尊自重的信心，那也是生命快乐之门。禅的境界是自主、是解脱、是安静，也是促进快乐的泉源。钱少没有关系，只要有禅，禅里的宝藏很多；没有爱情没关系，禅里有更多美化的爱情；没有名位，禅里有更神圣崇高的名位。

人最大的难处就是不明白自己，不知自己为何而生，不知自己为何而活，所以我们可以藉由禅，将自己整理得有条不紊，看得清清楚楚：我的慈悲有多少？我的智慧有多少？我的力量有多少？能够明白自己，也就离觉悟不远了。