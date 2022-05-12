“到底，什么是日日是好日？”

星云大师说：分享故事：云门文偃禅师一天为集众开示，讲完后他问：“十五日以前我不问你们，十五日以后，请你们告诉我会怎么样？”接着他自己答说：“日日是好日。”

大家听得一头雾水，完全不懂禅师所说的，十五日之前和十五日之后有什么不同？原来，出家人每半个月要诵戒一次，把自己所持的戒律诵一遍，看看自己十五天之中有没有犯错误？犯错就要认错，要改。

禅师不问弟子十五天之前的事，而是问十五天以后会怎么样。对现在而言，未来的十五天现在还没有开始呢！因此弟子们都答不出来。

而禅师“日日是好日”的用意就是，要大家在每一天都保持非常清净和安静的心，在未来的生活里不犯戒，那么每一天都会是好日子。这句原来是平常的话却变成了话头。

如果我们每天没有造种种罪业的机会，保持清净心，哪里会有烦恼呢？这不就是“日日是好日”了吗？

牵累

禅，这个神妙的东西，一旦在生活中发挥功用，活泼自然，让人不受欲念牵累，到处充满着生命力，也可以扭转一些人生活意志的萎靡。举例说明，当我们听到动听的音乐时，身体会禁不住的随着乐声摇晃，这就是心受到外在环境影响而动的行为，可对一个修禅人来讲，当他们听到音乐时，他们清清楚楚的听到，但心却不会受到影响。

禅并不是弃置生活上的情趣，确切地说，它超越了这些五欲六尘，而企图获得更实在的和谐与寂静。他一样的穿衣，一样的吃饭，但心中已是“任性逍遥，随缘放旷，如有僧问道于赵州禅师，赵州回答他说：“吃茶去！”吃饭、洗钵、洒扫，无非是道，若能会得，当下即得解脱，何须另外用功？迷者口念，智者心行，向上一路，是凡圣相通的。

主人

人们辛苦地奔波，饱暖之外，又要求种种物欲；物质可以丰富起生活，却也常会枯萎了心灵；口腹之欲满足了，却往往反而闭锁了本具的智慧。这种现象，对于缺少自主力及自信心的人来说，尤其常见，生活中常常六神无主，心猿意马。忙的时候心力不能集中，闲的时候，心思又无所寄托。

我们图此身的温饱，可是这个“身”又是什么？这时，明白禅，了解禅的作用是重要的，自己的心才是自己的主人，这个主人要作得了主，不被外在环境所动摇。禅定中的内心世界是喜悦、光明、安宁的，唯有思想得到解脱的人，才会真正体验到什么是“日日是好日”。