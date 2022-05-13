“感觉被埋没时，就把自己想象成一粒种子…”

星云大师说：分享故事：企业家讲课时问学员：“在金矿里，你们看见最多的是什么？”学员说：“金子。”企业家摇头说：“不对，是矿渣。天下的金子，不是挖出来就是金子的，而是淘尽了千万的金渣，才能成为金子的。”企业家继续说：“同样的，天下的顶尖人才，也是淘尽无数的毛病、坎坷和挫折，才成为顶尖的。”

企业家停了一会儿又问：“你们知道金子最大的价值是什么吗？它的最大价值就在于使用，如果一块金子不用出去，那它就是一块金属，失去了其作为金子的价值。而一个人哪怕是一块发光的金子，如果不被人使用，没有去发挥自身的作用，那么他再顶尖，或者稀奇珍贵，也只能是个普通人，失去了他那作为人才的价值。所以，大家千万要记得，人才就和金子一样，不是用来观赏的，一定要去外面实现自己的价值，才叫有用啊！”

受教

人才要培养，而是不是人才，也要取决于个人是不是受教。当今社会，“不受教”是我们的危机，例如：日前有一住持住院，因我（指星云大师）的一句话：“你怎么都没有度一些年青人呢？”他竟然反应：“这对我伤害太大了！”，直称不能接受。这就是不受教，难道师父这样说一句都不能吗？难道你出家连这一句话都不能忍耐吗？有这样的一句话说：“上等人能经得起淬炼，中等人能经得起训练，而下等人只能说好话赞美”，你如果是人才，对于听话的层次就要提高，不要只想又被责骂了。

一个人的缺点，若没有人点破，是永远不会进步的。而人的短处不改，长处就会被埋没，当然就难有出头天。

人品

在当前各种管理学兴起之际，人才的养成、栽培，尤其是青少年如何自我学习、成长，把自我管理成一个信仰纯正、人格健全，无论在思想或行事上，都能懂伦理、守秩序、有爱心，尤其具有责任感，成为一个有着正确人生观、价值观、道德观的社会中坚分子，这是每个国家、社会都不可忽视的育才之道。

“人才为中兴之本”，人才重的也应该是人品，如果一个人人品欠缺而有才能，日后闯祸可能还要甚于庸才。西谚云：“好的伦理为经营之道”，商场竞争，，不只是策略、技术和创新的竞争，最后胜负的关键，往往掌握在品德手上。如果企业是一棵大树，则品格有如树根，若树根逐渐腐烂，不管树多茂盛，已可预见树终将枯萎。

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