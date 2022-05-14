“相识满天下，知音能几人？”

星云大师说：分享故事：伯牙（春秋时期晋国大夫）跟随成连学习弹琴，独居蓬莱后琴艺独步天下。楚王听说伯牙的琴艺高超，就让伯牙进宫为他弹琴。但是，楚王只喜好女乐的歌舞表演，对伯牙的水仙操（古琴曲）根本没有理会。伯牙非常伤心，只好离开了嘈杂的楚宫。

他在途中经过养马的棚子，看到正在吃草的马儿，若有所思，便席地而坐，拨弄琴弦。奇怪的是，那些马儿竟然一个个停下了吃草，仰起头来聆听琴声。

对于伯牙的琴声魅力，锦衣玉食的楚王的领悟能力，竟还不如那些吃草的马儿。这就是所谓的“伯牙鼓琴，六马仰秣”，成为后人熟知的成语典故。

不正

伯牙与锺子期“知音”的故事脍炙人口，锺子期英年早逝，伯牙得知痛不欲生，来到子期墓前凭吊，挥泪调弦，为子期弹奏最后一曲。一曲终了，伯牙扯断琴弦，把琴摔碎在墓碑上，认为再也没有人能理解他的琴声，从此不再弹琴。后人把伯牙和子期作为友谊的典范，“知音”和“知己”成了同意语。

知音是人生的至宝，人生能够得一知音，至乐也。但是有的人把酒肉朋友当成暂时的知音，有的人因为臭味相投，成为不正的知音。这些不当的知音，我们要学习“知而不音”，应慢慢疏远。朋友有亲有疏，有好有坏；有的朋友只是点头之交，有的朋友可以促膝长谈。一个人一生能够得一知己，真可谓“足堪告慰平生而无憾矣”，因为相交满天下，知音有几人呀！

甘苦

知音之交，应该要能相互勉励，相互体谅，相互了解；能共安乐，也能共患难，不以存亡易心，不以有无相弃。只是这样的知音，只能说可遇不可求。 就有这样典故：有一天司马牛忧伤地说：“人皆有兄弟，我独无！”子夏安慰他：“君子敬而无私，与人恭而有礼，四海之內，皆兄弟也！”其实，只要我们能待人以诚、待人以信、待人以谅、待人以德，则四海之內何尝不也都是我们的朋友！

有句话说：“知音难遇正常事，勿因孤独不理人”，我们无需没有知音而生烦恼，只要能敞开心胸，因缘际会下我们总能有知音作伴。只是，我们永远要记得：有的人能共安乐，不能同甘苦，有的人能同甘苦，不能共安乐。能甘能苦，不以环境改变而易心，这种富贵不淫，贫贱不移的知音，必然也是可以交往一辈子的人中君子。

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