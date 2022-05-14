第二版的《恨不相逢未嫁时》怎么会逊色，那歌音更贴近人心，经过人事沧桑，流露的是物是人非、旧情难忘的复杂滋味。

记得1990年代看水晶写时代曲，他所谓的中国流行歌曲——说李香兰唱得“昆山玉碎凤凰叫”，是40年代版本《恨不相逢未嫁时》一曲。后来这初版出土，果然惊为天人了，乍现一句：冬夜里吹来一阵春风……果然玉回珠转，莺声云天滴滴溜溜如金音，时代深处埋藏多少宝盒碎玉遗珠，唯有等待霜露破晓欲曙天，才能听见沉沙旧歌。水晶认为时光分个楚河汉界，49年过后，50年代第二版重唱，大概连李香兰也没有了回天之力。而1953年雪莉山口淑子从巴黎转曼谷再飞香港来，穿和服在香港机场出现，微妙的表明国籍，之后在美丽华花园屋顶天台拍照：李香兰巧妙的换了洋装，套个白狐披肩，显示如今是国际明星身份，想必已然拍了西片《东方就是东方》（也就是《日本战争新娘》）——此刻报刊杂志自是用李香兰的名字。邵氏官媒《电影圈》全程报道，摄记张文杰在套间客厅拍了封面：李斜倚床榻，身后床头是一大把花，怒放菊花和红白剑兰相间……那时还没有花的忌讳，50年代瓶中供养剑兰，旁边有美人小立，是极为富足怡神的画面。李香兰用泥金条纹缎子作披挂，露出里内珠灰白色横竖图案旗袍，淡淡扬起七分脸，她本人就算是素，也似乎艳得离奇。莅港是演潘金莲，定妆照是内厅八角宫灯下、窈窕娇媚古装婢女。后来电影的歌曲流传极广：兰闺寂寂，夜迢迢，意中人隔断蓝桥，漏声儿滴碎了情苗……完全深闺情韵，迂回逶迤，纵然金莲内心情热如火，仅有春蚕吐丝叹幽怨，暗地里才有灵肉纠缠的。图片里也瞥见梁乐音，驰名《卖糖歌》作曲人——多年后新月唱片出土，冷门的《进酒杯莫停》被发现是金瓶梅电影里不予采用的插曲。玉手纤纤，人儿亭亭……探戈旋律回荡，仿佛超时空的乐曲，是过去《万世流芳》的卖糖歌花腔版模拟？不管剧情时代，就为了成就绮世歌伶一展玉喉？李香兰据说不接受，另找姚敏，方有了筝琶仿古的兰闺寂寂。她的悠然慢转，倾吐情衷，歌如心事，自比深宫怨女，是金盏玉液，轻溅点滴开了一朵朵芙蓉，纱帐里殷红而芬芳。