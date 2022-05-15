“希望有一天奇迹会出现…”

星云大师说：分享故事：青年正值人生巅峰期，却被查出患白血病，他觉得生活已没有任何意义，拒绝接受治疗。一个午后，他漫无目的地走在街上，二胡声伴着略带嘶哑的粤语歌唱引起他的注意。

原来，不远处一位双目失明的老人正向着走过的人群动情地表演，而奇怪的是，盲人的怀中挂着一面镜子。青年趁盲人一曲唱毕后问道：“请问这面镜子是你的吗？” 盲人说：“二胡和镜子都是我的宝贝，我常常靠这个自娱自乐，可以感到生活是多么的美好！”青年不解地问： “可镜子对你有什么意义呢？”盲人笑着说：“我希望有一天会出现奇迹，并且也相信有朝一日我能用这面镜子看见自己的脸，因此不管到哪儿，不管什么时候我都带着它。”

青年的心一下子被震撼了：盲人尚且如此热爱生活，而他竟然选择放弃！青年刹那间想通了，他决定回到医院接受治疗，尽管每次化疗他都会感受到死去活来的痛楚，但从那以后他再也没有逃避。

机缘

我们的心是一个巨大的宝藏，是人们不相信自己能够获得成功，才拿不到开启宝藏的钥匙。一旦我们发现了内心的强大，发现了自己的潜力何在，我们将会从中得到取之不尽用之不竭的财富。而那时那刻，成功的大门已经向我们缓缓敞开。

人生机缘无时不在、无处不生，一经缘起，我们就要主动与内缘结合，这个内，就是心，唯心为本，其他皆外。通过观想、观照内心，实际上就是利用大脑的“超低波频率”，发出自己的真实呼换，进而改变命运。

比如：一个人老是想着，自己如何倒霉，那他只会越来越倒霉；应该这样观想，这是一场考验，好运还在前面等着呢。给自己发出积极信号，既会提升自己的信心，同样也会呼唤好运。

挂碍

身体有病，首先我们要不惊慌不放弃，有病当然要医生治疗，但更为重要的是自我心理的健全，就可以克服困难；自己的毅力要坚定，就可以克服病苦。能够从心不苦做起，身体勇敢面对，那么疾病于我又何惧之有！《心经》说：“心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想”，所以，首先我们心中要没有挂碍，才能远离对病苦和死亡所带来的恐怖。每个人尽力付出自己就是自救，然而，我们也要以坦然的胸怀面对无常，一切尽人事、听天命。