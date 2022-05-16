“不是别人有多坏，而是自己太在乎了…”

星云大师说：分享故事：信徒问智者：“伤心的时候该怎么办？”智者笑着说：“白天伤心的时候，去看看别人的笑容，你就应该不好意思再伤心了；晚上伤心的时候，你就去看看月亮，从古至今，月亮的沉默都是那么宁静美丽。”

信徒不太明白。智者接着说：“最重要的，是你自己的想法要改变：不要以为所有的痛苦都来自他人，这世上，总会有人让你悲伤、让你嫉妒，并不是他们有多坏，而是你太在乎了！我们做人，最重要就是看开些、看淡些，有事就多担待，那就会开心很多了。”

得失

看看我们的生活，当我们高升或被赞赏时，马上就欣然色喜；万一利益被人夺去，我们就懊恼伤心。由于种种不能解决的问题，使我们生活在患得患失之中。然而，人生本就是在穷通得失、心情不断地起伏状态中渡过，我们如果没有想到改变，那一辈子一定是在患得患失中过去。所以，要懂得处理伤心的“忧”，首先就要懂得处理得到利益的“喜”，只有做到“得到”时淡然处之，我们在失去的时候才能不置于心。

假如我们能够随缘、随喜，知道苦乐兼受，都是从缘所生，而荣誉欢喜、哀苦忧恼，也是因为过去因缘所致。明白得失生灭随缘，心无增减，我们也就不会发愁了。

运用

世界上没有什么是绝对的不好，所谓“塞翁失马，焉知非福”，我们在某一边失去了，并不需要完全绝望，因为在另外那一边或许可以得到什么。重要的是，我们要知道自己该如何来认识和运用自己。我们也可以重新来认识一下什么是喜，什么是悲；所谓欢喜，是要能与人共享共有，所谓欢喜，要能不妒人有；能够享有无私无我的欢喜，这才是有价值的欢喜。所谓忧悲，是关怀别人；所谓忧悲，是不忍社会纷乱，是不忍众生受苦，这种“先天下之忧而忧”的行为，有什么不好？

人，固然不可以把欢喜建筑在别人的痛苦之上，更不应只为自己一人一事而欢喜悲伤，而应以天下苍生为念。我们能如此转念，就能明白：有喜有悲，就是人之常情；能够最后做到无忧无喜，则是更高的修养，也是最有智能的处世之道。