“布施结缘，说的是心意…”

星云大师说：分享故事：富翁告诉智者：“这世界好人难做，善门难开。所以，我要做小好人，不能做大好人；要做小好事，不能做大好事；要开小善门，不能开大善门。”

智者问为什么？富翁说：“当一个人连一日三餐都有困难时，你给他一些米，让他拿回家煮饭，他会非常感激，因为缺了这碗饭，他可能就活不下去了。但是却有一些人，知道有人救济就懒惰，天天给他饭吃，当你请他做点事时，他可能就会反感：“有什么了不起？只是吃你几口饭，你把我当成什么了？”

智者对他说：“你说得有意思，道理好象是对的，但其实并不正确。因为，帮助别人，其实帮的也是自己，让自己能点起心中的一盏善灯。但你如果有所计较，那么你的布施功德，也是有限的啊！”

最多

我们行善的数目，不计大小，也不一定是金钱，重要的是全心全意。布施善缘的方法有：一、语言结缘：鼓励人家一句话，让别人有重新振作的勇气，这是多大的好事啊！二、教育结缘：自己会的技能，也是别人需要的，那我们可以倾囊相教。像现在许多年长者在学数码化，有些连智能手机也不会用，一些年轻人能教导，也是行善的一种。三、身体结缘：每天给身边的人一个微笑，一声问好，让大家在新的一天都有美好的开始，这也是一种大善意。

总之，说到善，不一定是捐钱，就算捐钱助人，也不是捐最多的就表示最有善意，一些收入不高的人士，碰到别人有困难，愿意拿出自己的积蓄相助，这本身的功德，就比富豪所捐的大钱还来的大。

成熟

结善缘有清净、染污的分别，这主要看我们是用什么心态来与别人结缘，以清净的心所结的缘是净缘，以染污的心所结的缘就是染缘。所谓的染污心，就是内心别有目的，期待、盼望别人能有所回馈，这种缘会让彼此困扰、纠缠，到最后可能反而成为恶缘，彼此结恨。

一切都是唯心造，我们想受福，必定要去修福，修福就是要为善，为善就要起好念头，我们如果有好的念头生起，善念一起，就要赶紧让它增长起来。佛陀告诉我们：“未成佛道，先结人缘”，给人利用也是一种结缘，平日抱持结缘不结怨的态度，待时机成熟，一定可以获得对方的好因好缘。