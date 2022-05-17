当年，背着装了锅盘的背囊走在西班牙的朝圣路上，仰头看着上坡无尽头的路，那天的风明明很轻也透明，但好似有双大手在我身后用力地推着我前行。

我感觉自己再这样走下去就能抵达天边，并且伸手就可以触碰最近的那朵棉花云。

到了顶端，我俯瞰来时路，发现自己与天空的距离还很遥远。倏忽一阵疾风迎面，想必是天上的那朵云在嘲笑我的狂妄。我张嘴大口大口地换气，好似这样就能报复性地将那风云塞进肚里。

直到双腮冰凉双眼抹上凉意，还不忘双手叉腰挺着肚皮，不可一世地道：饱了。

我这才吹嘘完毕，紧接着下坡的路让我自打耳光。

双膝发麻的我对着同伴说：“我已经把往后几年走路的配额都用光了，以后再也走不了了。”

一句玩笑话，几年后应验了。

怪我吗？将不吉利的话说成了预言。

患癌、抗癌、治疗、休养，日月重复……掏空的身躯被一罐罐药包填补，身体状态大不如前，别说爬山远行，连走几步台阶都很吃力。

意志消沉时，总埋怨是不是太多过去，才使自己不愿到未来？是不是步上辉煌的舞台后，再也不能回到昏暗的地下道了？好在这种想法很快就消散。

人生路漫漫，你我都需要一桩桩的经历，才可以一步步地历经。

每当腰酸背痛四肢发麻时，便告诉自己：这算什么？老娘可是背过近20公斤走过百里地呢！

针管来来回回从皮肤抽离刺痛时，翻一圈白眼哼声：呸！姐身上条条疤都比你这针孔大！

当药剂使自己呕吐不已时，就嗤声道：比起高山症，这是个屁！

我常说，英雄不提当年勇，现在想来还真多亏当年。若不曾提起勇气，恐怕连自己都不知道能有多勇敢。

我怀念很多从前，但深知没有一个从前会因为想念而回到过去，但它们的存在并不是毫无意义。人之所以对未来有憧憬，一半是曾拥有，一半是曾失去，这两个一半都是对未来的欲望。

欲望于我而言，不正不邪，而是一个盼头。盼着那朝回到那座山头，猜想自己还会不会张嘴吞噬天地？

嗯……多半狗改不了吃屎！毕竟，岁月让我拥有更多经历了。

看来，那阵风不是撑鼓我的肚皮，而是喂饱了我的灵魂。