“见苦难而不能生起慈悲心…”

星云大师说：分享故事：神明听到人间的疾苦，为了消除疾苦，就在人世选了1000个自以为最痛苦的人，让他们把自己的痛苦写在纸上。写完后，神明说：“现在，请你们把手中的纸条相互交换。”

结果，这1000人交换看了别人的纸条之后，个个都很惊奇。过去，总以为自己是最不幸的人，现在才知道很多人比自己更痛苦，那还有什么消沉的理由呢？

很多人都认为，人间最不幸的人士，就是盲聋瘖（yīn）哑；眼耳鼻舌都残缺，就表示六根不全，因此列为残障人士，让人同情。但是，六根具全的人就必然是好事吗？

正道

什么样的人，是真正的“六根不具”？

对世间苦难视而不见，是为瞎子：真正的瞎子，其实不是眼盲的人，而是那些虽有眼睛，但对世间的苦难、缺陷，对悲惨世界里许多嗷嗷待救的老弱妇孺、苦难人士，他们都视而不见，或是见了而不能生起慈悲救护之心，这些睁眼瞎子，才是真正的盲眼之人。 对真理名言听而不闻，是为聋子：真正的聋子，不是耳朵听不见的人，而是那些整天听些靡靡之音，听人高呼万岁，听人赞美之声，却听不到世间无奈的呼号声，听不到伤痛的呻吟声，听不到待援者求救的声音。尤其有些耳根灵敏的人，不喜听道德之音，不喜听人间的善人好事，对真理之声完全不能入耳，这才是真正的聋子。 对诸法实相避而不说，是为哑子：有口可以发出声音，但是那些声音如果都是妄言、恶口、两舌、绮语，这种声音有什么好呢？自己能言善道，但尽说一些无聊的话，都是吟风弄月，毫无意义，所以我们要提倡三好运动：做好事、说好话、存好心。我们对好人好事要能宣扬，才是真正有口之人。 对真理正道修而不行，是为跛子：六根俱全的人，当然不是盲聋瘖哑；不过，不看世间悲苦相、不听世间呻吟声、不说世间正直语，这是真正的残障人士。尤其对善行不能实践，放着八正道不走，这就如同无脚的跛子，不能走出人生的光明大道。

恻隐

当冷酷无情、毫无恻隐之心的人多了，这个社会必然会出大问题；因为冷酷无情都将伴随着自私自利，一切把自己摆在第一位，表现出的也就是丧失同理心，匮乏情感。如果我们是这样的人，我们就应当自省、改进。如果我们身边有这样的人，我们也可用智慧感化，只要多一份心，人人都能伸出一双慈悲手，创造处处有温暖的欢乐人间。

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