在职场多年,接触的同事和上司不少,从中学习到的待人处世之道,让自己毕生受用无穷。

有一位上司教过我,做事有四种方法:the right way, the wrong way, the boss way and my way。前面两种一目了然,什么是对,什么是错,凡事自有对与错的原则,这里面没有争议性,自己要拿捏清楚,尤其身处金融行业。