点智慧：在天地之间散步

“让心能适时的安静下来…”

星云大师说：分享故事：神明要教训一个浮躁的人，于是就让那人牵着一只蜗牛去散步。蜗牛走得太慢，那人急得呱呱叫，但是蜗牛依然故我，背着壳慢慢往前走。

那人就问神明为什么要用这样的方式惩罚自己。神明没有回答。那人原想不理蜗牛，但真是好奇蜗牛到底要带他到哪里去结果就真的耐住性子跟随，没想到走着走着，原来蜗牛竟是带他来到了一片花海！直到这时那人才明白，原来神明就是要他了解，在天地之间散步的道理！

学会散步的人，独行在天地间； 散步能帮助一个人，把已经被俗务纠缠多时的头脑，清出一丁点空间，让心能适时的安静下来……这也是治浮躁的好方法。

依赖

日本佛学学者铃木大拙在欧洲弘法时，有人问他：“释迦牟尼佛对众生最后的希望是什么？”铃木大拙答：“希望众生能抛弃依赖的心。”因为人的心常依赖别人，自己不能做主，又常受外界牵引，自己无法把持，这就是万般烦恼的根源。如何来稳定我们的心，求得恒久的平静呢？

我们会感到浮躁，那是因为我们心中常有妄想心、是非心，所有这些妄动的心，要用正动的心去对治它。而什么是正动的心？那就是惭愧心、忏悔心，时时反省自己，要求自己；也要有欢喜心，对别人的一切都以欢喜之心来包容。而那些危言耸听、挑拨离间的言论，或讹言诋毁、言不由衷的人，我们就要把他们当成别有用心的人。

着急

现代人烦恼的根源，就在于容易着急。因为着急，大家都想更快地达到目的而心浮气躁，不能顺遂心愿时还要四处埋怨。可是花开有花期，树绿有节气，一棵小苗永远不可能在一天内开花结果。做成一件事，就像培植花种，盼它开花，还是要耐心等待一个温度、水分、时间恰到好处的时刻，早一点不行，晚一点也不行。

有句话说得好：“做事慢慢来，着急不能成功”，其实是在叫人以养花的心生活，静候一个恰当的契机，和自己真正想要的未来、真心想要的所求相遇。所以，当我们浮躁时，想想在“天地之间散步”，显现养花的事，等到我们能完全将心静下来，做起事来也更加有条理。