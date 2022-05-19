三首出自民间的歌谣，在不同的文化与语境下，是如此相同而又不同，相同的，是对爱情的吟唱与真挚表达，不同的，是各自的表述方式。

微信朋友圈里，有朋友上传久违了的一首英语经典老歌《斯卡伯勒市集》（Scarborough Fair）。多久没听这首歌了，心绪不禁随着旋律为之荡漾。

多年前第一次听到《斯卡伯勒市集》，只觉这歌真好听，悠扬空灵的曲调，淡淡的惆怅，说不清是凄婉或含蓄，歌曲一开头就沁人心扉：你正往斯卡伯勒市集去吗／欧芹、鼠尾草、迷迭香与百里香／记得代我问候住在那里的一个人／他曾经是我的一位真爱……

歌词中没有提及与情人分离的原因，一句“他曾经是我的一位真爱”，轻描淡写，一笔带过。可接下来，弥漫在歌词中那既爱恋又哀怨的情愫，叫人有了许多遐想，恍惚间勾起了心中某些快乐的、忧伤的记忆，回味悠长。

初识这首歌是因为好莱坞电影《毕业生》（The Graduate），影片配合故事主人翁失恋后跟踪情人的剧情，穿插了西蒙与葛芬柯（Simon & Garfunkel）的二重唱《斯卡伯勒市集》。据我所知，《斯卡伯勒市集》原是一首可以追溯至13世纪的英国民谣，辗转流传多年之后，因西蒙与葛芬柯将歌曲改编为电影《毕业生》的插曲，从此风行一时。

《毕业生》是1960年代末的美国电影，但我一直到了1970年代重映时才看到此片。影片以1960年代的美国社会为背景，有那个年代美国社会的特征与背景，比如越战、反战、嬉皮士运动等等，但若简单概括其剧情却看似荒诞不经：影片男主角是对未来没有目标的大学毕业生本杰明，在前途一片迷茫下，被父母的好友，一个荡妇型的有夫之妇诱惑，甚至有了肌肤之亲。本杰明不久却又邂逅了妇人的女儿，并且两情相悦，很快就成为男女朋友。可女孩终究识破了男友与自己母亲的奸情，情何以堪，决定嫁给一个自己不爱的人，电影的结局却带着“喜剧”色彩，婚礼进行时，本杰明闯入教堂，带着新娘远走高飞。印象中，这一幕后来成了不少影视作品仿效的情节。

听闻斯卡伯勒市集并非虚构，而是真实存在过的地方。斯卡伯勒为英国一个滨海小镇，13世纪开始每年举行大型市集，吸引英伦三岛、北欧，甚至远在波罗的海的商人在此以物易物，直到18世纪销声匿迹。

历来有不少人解读“Scarborough Fair”歌词的意涵，有人以为，这首歌是一位战场上的士兵，对不告而别的恋人的思念，歌者在托人问候情人后，唱得幽怨且奇想连篇，要他（她）曾经的爱人，为他完成一系列不可能的任务，包括制作一件不能有接缝，也不用针线缝合的亚麻衫，还要她在槭树小径上编织那件衬衫；用远方的枯井洗涤那件亚麻衫，那里既不下一滴雨，也没有泉水涌出；又要她在浪沫与沙滩之间找到一亩土地，用一根羊角去耕耘那块地；并说明，如果对方能完成这些任务，那就会是他的真爱。

那晚突然又想听听《斯卡伯勒市集》，这回选择了我喜欢的天籁之音莎拉·布莱曼（Sarah Brightman）翻唱的版本。也许因为是女声，而且是布莱曼以其迷人的嗓音款款述说，又或许因为夜深人静，一边听一边联想起学生时代读过的乐府诗《上邪》：上邪！我欲与君相知，长命无绝衰。山无陵，江水为竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。

《上邪》是源自汉代的乐府民歌，也是一篇美丽的爱的誓言。在我看来，《上邪》在内容上与《斯卡伯勒市集》有相似与不似之处，同样的奇思妙想，但《上邪》的女主人公，是为了对所爱之人表达矢志不渝的爱情，举了五种自然界不可能出现的现象：“山无陵，江水为竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合。”意思是，除非出现高山变平地了，江水干涸枯竭，冬天里雷声响起，夏日里下起大雪，天与地合而为一，才敢与情人决裂。诗中女子气势豪放，其感情之炽热，情义之坚定，读来感人肺腑。

我又想起了另有一首乐府诗《有所思》，同样是以女子第一人称叙述的情歌，但不同于《上邪》的干脆与信誓旦旦，《有所思》先深情后决裂：有所思，乃在大海南。何用问遗君，双珠玳瑁簪。用玉绍缭之。闻君有他心，拉杂摧烧之。摧烧之，当风扬其灰！从今以往，勿复相思，相思与君绝！鸡鸣狗吠，兄嫂当知之。妃呼狶 ！秋风肃肃晨风飔，东方须臾高知之！

诗分三段：前一段直指所爱之人远在大海南边，且以“双珠玳瑁簪”作为信物赠予情人，中间一段，“闻君有他心”，说的是情变，女子由爱转恨，不但为此烧毁了原本打算送给情人的定情物，还任余烬随风而散，“相思与君绝”，决定从今以后，不再思念，可到了最后一段，女子却在爱与不爱之间有所犹豫，最后说了句“东方须臾高知之”，一切留待天亮之后，才决定怎么做。

听着“Scarborough Fair”，想着乐府诗《上邪》与《有所思》，三首出自民间的歌谣，在不同的文化与语境下，是如此相同而又不同。相同的，是对爱情的吟唱与真挚表达，不同的，是各自的表述方式。