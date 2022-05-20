“能在生活中善行，就是修行…”

星云大师说：分享故事：唐末五代的玄沙师备禅师，不乏社会各界的人士上山向他请益佛法。有一天，韦监军专程拜访禅师，禅师随手拿出水果来招待他。吃完水果后，韦监军问禅师：“请问什么是日用而不知？”禅师又拿起一个水果，招呼他说：“来，再吃一个！”韦监军想也不想就回应一声好，又将水果接过来吃了。

吃完了水果，韦监军还是不明白，于是再问：“这下子您可以告诉我，什么是日用而不知了吗？”禅师认真地看着他，说：“你这个样子，就是日用而不知啊！”

参禅

就如有人问禅师，怎样参禅？禅师告诉他说：吃饭的时候，把饭吃饱；睡觉的时候，把觉睡好。不了解的人认为禅师说话太过简单，每一个人都吃饭，每一个人都睡觉，这哪里是禅呢？但禅者说，世间上的人，吃饭吃不甘味，睡觉辗转反侧，睡不安心，哪能算是禅？所以，能够在生活里获得自在、获得法喜，在生活里面就能享受到禅悦法喜，那才是修行的课题。

懂得善法，就小事而言，能解决人的生活问题；就大事来说，能解决人的生死问题。生活日用就在行住坐卧之间，就在衣食饱暖之间。

拂拭

一般人的修行，由于着重在形象上、功德上，着重在有所求、有所得上，终究是不正确的。其实生活即是修行。例如：在生活中，你对于衣、食、住、行，还是那么的贪着吗？在人我是非里，你还是那么计较吗？你在事相上是不是常常患得患失呢？我们在生活中的修行，就是要我们在日用生活里，举心动念都不要起贪着，不要傲慢，不要瞋乱，不要对立，要把慈悲喜舍四无量心，用在自己的修行功夫里面。

真正的修行，就是要我们时时勤拂拭，把心中明镜上的灰尘去除，我们能转凡心为圣心，如此才能真正的认识实相的真我。