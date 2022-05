经典电影人物阿甘说:“人生就像一盒巧克力,你永远不知道你会拿到哪种口味。(Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.)”经营书店,如是。创办书店至今约六年,我还是无法断定读者逛书店的良日吉时;或下个踏进书店的读者会带走哪本书。更意想不到的是,自己因开书店而有幸参与纪录片,为《书人颂》受访的书店之一。