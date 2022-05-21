“共有的思想，才是赢的精神所在…”

星云大师说：分享故事：两个饥饿的人得到了智者的帮助，得到一根鱼竿和一篓鲜活硕大的鱼。经过磋商，其中一人得到了一篓鱼，另一人得到鱼竿。得到鱼的人就用干柴搭起篝火煮起鱼，他狼吞虎嚥，还没有品出鲜鱼的肉香，转瞬间，连鱼带汤就被他吃个精光。可几天后，他就被发现饿死在空空的鱼篓旁。另一个人则提着鱼竿继续忍饥挨饿，一步步艰难地向海边走去，可当他已经看到不远处那片海洋时，他浑身的最后一点力气也使完了，死在了鱼杆边。

又有两个饥饿的人，他们同样得到一根鱼竿和一篓鱼。只是经过协商后，他们并没有各奔东西，而是商定共同去找寻大海，他俩每次只煮一条鱼，然后经过跋涉来到海边，从此，两人开始了捕鱼为生的日子。鱼开始多了他们就拿去卖，慢慢的也有了鱼网，再接下来又买了小船。几年后，他们还盖起了房子，有了各自的家庭，过上了安康的生活。

争赢

好胜、争赢的个性，过于刚强，很容易破坏人与人之间的和睦。若能不执着于自己的理上，在做打算时也为对方着想，自然能以柔和善顺来引导他人，最后获得好处的，也一定是自己。

在这个世界上，天地万物应该共生共存，共荣共有。就算我很富有，拥有全世界的土地，然而又要谁来耕种呢？没有人耕种，又如何有粮食？所以共有的思想，才是赢的精神所在，这也才能使国家社会安邦定国。看看现在的国际大势，冠病疫情期间，非洲许多贫穷国家买不起疫苗，可世界上如果疫苗接种率不高，疫情终有再暴发的一天，如果大国富国不帮忙，因果循坏，殊不知哪天，又要受到疫情之害。

缠斗

人类已是宇宙间的胜利者，强者的人生，把弱者狠狠的抛在遥远的地方。你看，人类征服海洋，征服太空，征服野兽，征服大自然，可以说，人类是太空、大自然、野兽的胜利者。只可惜，人战胜不了自己，不能打败自己的烦恼，不能战胜自己的忧悲，甚至颠倒妄想，也可以让人输得永无宁日。尤其生死之间，一次传染病，一场不治之症，管你多强的英雄豪杰，也只得向无常报到。

人类如果继续与自己，与自然缠斗下去，最后输的也必然是人类……战争无止休不说，地球也已经发出气候暖化的警钟！

《星云大师点智慧12》以及《点智慧·漫画6》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店购买。