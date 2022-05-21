琼建议去吃云吞面，是“阿婆”在大巴窑北重新开张的云吞面吗？是的，你知道在哪里吗？知道，我曾经对那个地方很熟悉，“阿婆”云吞面重新开张的地点就是以前我每天去喝咖啡、吃面的食堂，那时候我在这个大巴窑北多层工厂区工作，常去吃两块钱一碗的云吞面，而现在的云吞面已经是五块钱一碗了。

在这家公司的最后一天，赶着审批一个半导体测试设备制造项目所需要购买的原材料，因为设计需要修改，交货期又很紧迫，所以我希望离开之前能把所有的采购单批完，午餐后就开始核对、审批，打电话去了解设计修改后需要更改的材料，直到觉得肩颈酸痛时抬头，才发觉窗外的天空已经逐渐暗了，我打电话提醒IT部门负责人Eric，已经过了6点的下班时间，我已经不是公司员工，他应该锁起我的电脑账号，不让我进入公司的系统了。Eric笑了，别担心，你的老板给了明确的指令，指示我让你把采购单全部批完后才锁起账号，我愣了一愣，只好继续加班奋战到8点左右，天全黑了，才把工作完成。检查没漏掉什么，看了一眼已经清空的办公室，打电话通知Eric可以关闭账号后，拎了公事包，拉上办公室的门，让人意外的事发生了，老板像从叮当的“任意门”走出来一样，出现在我的办公室门口，跟我道谢，握手道别。