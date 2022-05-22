“任何一件事都不要轻忽它的微小力量…”

星云大师说：分享故事：一根枯黄的稻草碰到了一片洁白的雪花。雪花问稻草：“你怎么跑到这里来了？”稻草说：“别提了，幸亏我身子轻跑得快，要不然骆驼的主人非把我给烧死不可。”

雪花看着稻草问：“他要拿你取暖？”稻草沮丧地说：“他说我是压死了他的骆驼的稻草。”雪花这时不禁提高了声量：“啊！你就是那个大家都在议论的、压死骆驼的最后一根稻草？”

稻草委屈地流下眼泪：“骆驼的主人把我们稻草一根根的往骆驼背上放，放了很多。当时我就听见骆驼在喊：“不行了，我扛不住了。但骆驼的主人好像听不见，结果，就在把我放到骆驼背上的一瞬间，骆驼倒下了。我们都吓得四处飞逃。主人硬说是最后一根稻草惹的祸，非要抓住我烧死不可。”

雪花听了稻草的遭遇，也流下眼泪：“我也遇到了跟你差不多的情况，我是从雪崩中飞出来的。”稻草说：“就是那个把一个登山运动员给埋在里面了的雪崩？”

雪花说：“你也听说了？那个运动员被埋在里面，我们也很难过。当时我们这些雪花还互相推诿，都说此事于己无关。原来我也觉得不是自己的事。我这么轻，怎么能压死他呢？”雪花接着说：“可是听完你的故事，我忽然明白，其实我们都有责任。一根稻草轻得什么也不是，但多了，就把骆驼给压死了。一片雪花薄得几乎没有重量，但堆积起来就成了雪山。否则，哪来的雪崩呢？”

雪花说：“这个世界，一切都要靠关系才能存在。大有大的关系，小有小的关系，彼此互为的关系……任何一件事都不要轻忽它的微小力量，认为它还不会构成什么威胁，而忽视它啊！”

象征

一般人都把“大”看成是“力”的象征，一般“小”的都以“弱者”的姿态出现。但有时也不尽然，如果说苍蝇是狮虎致命的敌人，也并不为过；蚂蚁虽小，但一群蚂蚁雄兵，它能够开山涉水，以大的动物为食！

一棵微小的药草，可以拯救人的生命；一滴微小的水滴，可以滋润万物。再往理论上推敲，三千大千世界，不也是在一沙一石之中吗？

大如虚空，小如极微，一极微中能包藏无边法界，能明此理，虽小也大矣！

慎行

要知道土尘虽微，堆积可以成山；步履虽小，日行可至千里；我们也要勿以权大而可畏，权大久必自倾；勿以胆大而不畏，胆大久会自危。所以，我们应当谨言慎行，期勉人人都从每日身、口、意的断小恶、积小善做起。

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