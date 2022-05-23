“坏的关系则互相腐蚀…”

星云大师说：分享故事：一名没有结婚的年迈富翁为了测试别人对他是否真诚，假装重病。很多人都来看他，他认为，其中许多人都是为了分配他的遗产而来的，特别是他的亲人。

智者问他：“你的朋友来看你了吗？”富翁说：“常来往的朋友来了，但是我知道他们不过是献殷勤而已，有的还要叫我投资，或者买保险。”还有几个平素和我没有什么往来的人也来了，我想他们应该是来看热闹的。”

从富翁的角度来看，包括他的亲人，没有一个人对他有真正的感情，看中的只是他的钱。智者对他说：“你看待人与人的关系，是有缺陷的，一切都以利益为中心，换一个角度来说，你为何也不测验一下自己对别人是否真诚呢？”

富翁听后震惊地说不出话来，这么多年来，他的想法就是：“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往”，几时曾想过真心待人，也几时想过别人会以真心待他？智者这时说：“你何不从现在开始，换一个真性情的角度看人事，或许会得到不同启发？”

裙带

关系于人生的重要，四点参考：

一、裙带关系：从古到今，不论东方、西方，很多政治问题的解决，都要靠裙带关系。这个国家的公主，下嫁那个国家的王子，要建立裙带关系。欧洲的历史，德国、奥地利、英国、法国，都在这种裙带关系下，维护欧洲国家政治的平衡。中国历朝有很多外戚干政，不都是裙带关系所引起的政治风暴吗？现代企业管理，尤其是家族生意，裙带关系还是要以贤能为重，要不然肯定招来闲言闲语。

二、伦理关系：人类由于有家庭制度，进入宗法社会，所以伦理就成为社会的新秩序。伦理维护社会的秩序，这是合理的；但是借助伦理关系，相互勾结，狼狈为奸作奸犯科，因为横竖有伦理的关系相互支援，于是衍生出严重社会问题。所以如何处理好伦理关系，是必修的学问。

三、社会关系：人类社会从家族伦理，扩大开来，人际之间还有许多社会伦理，例如上司与部属的伦理，此即所谓的工作伦理。正常的伦理应该正当的发展，必能有益于社会发展；不正常的社会伦理，要给予检讨，重定伦理分际，再树伦理道德。

四、相同关系：同乡、同门、同学、同事、同姓、同行、同志，在相同之下，人们也结成许多有相同关系的同乡会、宗亲会、同门会，都是希望借以团结力量，壮大自己。这样的关系，若能真正实现世界大同，让大家一起共生共荣，也是美好的世界。

好坏

有人批评，世间事只要你在人事上有关系，即使发生天大的事也没有关系；如果你在人情上没有关系，芝麻绿豆大的事，都会有关系。

只是，关系就是因缘，有善恶因缘。因缘在于人的处理，好的关系会互相增长，坏的关系则互相腐蚀，所以聪明的人，在复杂的人我关系里，都要懂得建立善因善缘善关系。