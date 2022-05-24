点智慧：我们都会犯错

“智者改过而迁善，愚者文过而饰非…”

星云大师说：分享故事：林明去朋友家做客，但朋友的女佣不知今天怎么了，煮的菜不是少放了佐料，就是多加一些盐，连鸡蛋都有焦味。朋友向林明抛以歉意的眼神，林明原本还以为朋友会声斥女佣，但只见朋友声色不动继续吃菜，还对女佣说：“你今天做的菜，只差一点点就完美了。”

女佣其实知道发生什么事，连连道歉，这时朋友的回答却让林明惊讶，他对女佣说：“我喜欢妳做的任何食物，只是今天的不是多了就是少了（东西）而已。”

林明赞朋友是个好雇主，朋友这时却笑道：“ 那些食物不会伤害到我，但是，一个尖刻的言词可能会伤害到她（女佣）。”

吃完晚餐，朋友和女佣在房间谈了一会儿，只见女佣眼眶泛着泪走出来，还连连向朋友道谢，原来，女佣在家乡的儿子手术不顺利，她想回国探望却担心朋友不答应，心神恍惚，而在朋友知道这件事后，不仅马上答应让女佣回去，还赞助飞机票。

朋友还对林明说了有深意的话：“我们是人，是人都会犯错； 重点是我们都不应该专注在错误，而应该支持我们所爱的人。”

林明离开朋友家后，心理就在想，社会上不断有虐佣事件发生，一些雇主缺乏同理心是个问题，如何看待别人犯错，也是另外一个关键。

原谅

生活处事，我们要给人欢喜，给人方便，给人信心，给人希望。身边的亲人和朋友如果碰到挫折，或者不好的际遇，我们一定要给对方信心。在世上人不能独活，所以，对待他人的错误不必得理不饶人。

多一点宽容，多一点体谅，给别人机会的时候何尝不是在给自己机会？学会原谅，是给自己一点胸怀，也是给他人留一点余地。

认错

一个人犯错之后的心态如何，也可以看出未来的成就大小。

一、智者有错必认：由于智者能不以称誉为喜，他懂得人之大善，在于知过能改，因此当别人指出他的错误、缺点，对他有所指正、批评，他反而觉得受益。

二、愚者有错必饰：智者改过而迁善，愚者文过而饰非。愚者只要一听到别人指出他的错误，就极力否认，其结果是“迁善则德日新，饰非则恶日积”。其实认错有何难？有错承担就是，可如果一直觉得自己没有错，就是做人的一种大错。

三、贤者有错必改：贤能的人惟以改过为能，不以无过为贵，只要他发现自己有了过错，必定当下立誓改过。因为不饰过失，终能达于善美。

四、狂者有错必执：一个人犯了过错，并不严重，严重的是不肯改过。只要肯改过、肯认错，就能不断进步，就能往圣贤之路迈进！反之，一次次犯错，却从不检讨自己的人，由于狂妄自大，执着自己的看法，自然一错再错。