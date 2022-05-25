“我们越努力，手里掌握的那一半就越大…”

星云大师说：分享故事：范仲淹（北宋政治家、教育家）出身清寒，寄住在醴泉寺里读书。偶然的机会，他在寺院的老鼠洞中发现了一堆金子，当时无旁人在场，家中又穷困至极，范仲淹一分一厘也没有动，把石板盖好，重新埋上，直到他日后功成名就，这个秘密依然藏在他的心里。

几十年后，当年范仲淹读书的醴泉寺在一场大火中被烧毁，寺院长老派人前来求助，范仲淹才写了一张纸条，上面写着：“荆东一窑金，荆西一窑银，一半修寺院，一半赠僧人。”如此，寺院恢复旧观，在范仲淹心里搁了几十年的这件事情也一同消去。

范家在苏州有一块风水宝地，当时的风水先生对范仲淹说：“后代必出公卿。”范仲淹心想，既然此地风水能使后代显贵，那不如改为学堂，让苏州城的百姓子弟入学，将来众人的子弟都能贤达显贵，较之自己一家显贵岂不更为有益？于是立刻兴建学堂，千年以来，这里出现了将近400个进士、80几个状元，现在是一所高中的校址，真正做到了让百姓的子弟后代都能贤达显贵。

范家一直到民国初年，历久不衰，而历代子孙都能够遵循范仲淹留下的祖训，仁厚知善，常修布施，八百年家风不堕。不仅仅是因为范仲淹在世时的积德修善，种下善业种子，更在于他无我利生的菩萨襟怀。

不衰

为何有人家风不衰？为何又有人富不过三代？因为习惯、迷信、感情、权势、业力能控制我们的命运，但是命运并不是定型而不可改变的。一切的习惯乃至业力，都是我们自己造作的，只要我们秉持正念、谨言慎行，仍然可以将乖舛的命运转变为美好的命运，相反的，如果我们因为有权有势就胡作非为，那么我们原本的好运，也将耗尽。

正确观念的建立，对于个人的修身立业、社会的繁荣进步，都有非常重要的关系。譬如有人认为人不自私，天诛地灭，因而一生自私自利，贪心缺德；有些人凡事反求诸己，遇责不瞋，发愤图强，改变别人对他原有的印象；有些人乐观进取，遇到任何不幸的打击，都能从困难中找到奋斗的途径，从哀伤中体会生命的喜悦。由于观念的不同，造成个人的命运有如天壤之别。

三世

良好的心态、习惯和性格，这是成功人生的三法宝。一个人要想通、要放下，修慈悲广种福田，改变自己的性格、心态和习惯，进而改变自己的人生。

人生的境遇并不是命定如此，绝对不变的。上天没有能力把我们变成圣贤，上天也不能使我们成为贩夫走卒。佛教讲过去、现在、未来三世因果，虽然重视过去的命运，但是更注重现在和未来的命运。因此，我们不要沉溺于过去命运的伤感之中，而要积极追求未来充满无限希望的命运。

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