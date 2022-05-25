最近，大街小巷，突然热热闹闹地涌现了许多形体婀娜的大小粽子，微风过处，粽叶那一缕缕隽永的清香也温温柔柔地缠上了上来。

啊，端午节即将来临了。

今日，路经一家小食店，门口立着一个广告牌子——上面画着一个外形饱满而馅料丰腴的粽子，端端正正地写着四个字：“粽想着你”。乍一看，胸口便猛猛地被撞击了一下。

“总”想着你——“粽”想着你。

真是妙不可言啊，把“总”字换成谐音字“粽”，一字之易，就把深邃的情愫不动声色地注入了粽子这个应节食品里，使它有了让人浮想联翩的生命力，也让它有了暖人心窝的丰厚内蕴。

驻足而观的我，表面看似风和日丽，心里却电闪雷鸣。啊，这文字里面藏有“洋葱”呢，我的眼眶，浮起了一层迷蒙的雾……

往昔，端午节的跫音一响，我家门铃便会相应地响。门外，站着挚友卢美玉，她那汗津津的手，提着两大串比杨贵妃更为丰满的粽子，递给我，笑容满脸地说：

“嗳，刚刚蒸好，一从锅里取出，立马便送来给你，快点尝尝！”

说罢，也不肯入屋喝杯茶，便挥挥手，急巴巴地跳上车子，发动引擎，绝尘而去——她是要把刚出炉的粽子赶去送给其他的好友们。杂志编辑阿新满心感动地对我说道：“嗳，你有注意到吗，当草绳解开时，粽子还是热气蒸腾的哪！”

卢美玉是分身乏术的房地产代理商，知道好友们爱吃她裹的粽子，就算不休不眠，都要拨冗而做。精于插花艺术的她，具有很好的审美观，她把严谨的审美要求延伸到炊事上——她所包裹的粽子，在形体上讲究端庄秀美，在内涵上讲求繁华锦绣。在粽子那一袭清丽的绿衫里，裹着光滑紧实的糯米，馅料呢，则有油脂酥融的五花腩，橙红透亮的咸蛋黄，饱满甜糯的板栗，香气浓郁的日本花菇，既精致又豪气。惯于溺宠好友的她，还不惮其烦地为我们“量身定制”呢——有人嗜食蛋黄，她便放双黄；有人不爱板栗，她便不放；有人特爱花菇，她便多放一朵。她总自豪地说道：“别人是用手包粽子的，我呢，用心。”

2010年，美玉罹患癌症，撒手尘寰。我心痛难抑，然而，人世间许多东西，譬如缘分，譬如生命，不管你有多么地不舍，当要消失时，你攥得再紧也没有用，它终究会走，永不回头地走。只是，想到彼此真诚相待而多年得以共享美好情谊，我确知，我必须感恩。

“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，品尝过美玉粽子的好友们，在她离世后，都一致认为，“过了这个村，就没这个店”了。买回来的粽子，就算是再好，再贵，再有名，然而，吃进嘴里，总觉得欠缺了一些很重要的元素，欠缺了一种让味蕾发光的味道；因为呵，那些粽子，统统统统都是用手去包的呀！

不久前，在购物中心碰到阿新，在粽叶缭绕的香气里，他问我：“你还记得美玉每年总心急火燎地给我们送冒着热气的粽子吗？”我喃喃地说：“记得，当然记得……”

此刻，站在小食店前，对着那一串串粽子，啊，粽想着你；而我，总想着你。