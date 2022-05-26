“不要让别人控制我们的心情…”

星云大师说：分享故事：一名心灵鸡汤系列的专栏作者和朋友在报摊上买报纸，专栏作者礼貌地对报贩说了声谢谢，但报贩却冷口冷脸，没发一言。朋友说：“这傢伙态度很差，是不是？”

专栏作者说：“他每天晚上都是这样的。”朋友又问：“那你为什么还是对他那么客气？”专栏作者笑着回答：“我为什么要让他决定我的行为？一个成熟的人握住自己快乐的钥匙，我不应该期待别人使我快乐，反而应该要求自己能将快乐与幸福带给别人！”

在专栏作者看来，每人心中都有把“快乐的钥匙”，但我们却常在不知不觉中把它交给别人掌管。专栏作者说：“一位女士抱怨活得很不快乐，因为先生常出差不在家。她把快乐的钥匙放在先生手里了。一位妈妈说孩子不听话，叫她很生气，她把钥匙交在孩子手中。”

专栏作者接着说：“这些人都做了相同的决定，就是让别人来控制他的心情。当我们容许别人掌控我们的情绪时，我们便觉得自己是受害者，对现况无能为力，抱怨与愤怒成为我们唯一的选择。”

情绪

太在意别人的言行，让自己产生情绪；佛教认为，情绪乃无明业风。当无明业风一起，大海会波涛汹涌，人间会黯淡无光，人性会云遮日蔽，真理会歪曲不正，情绪之为害，实在不谓不大呀！

语云：“一室之不治，何能天下国家为？”意思是：一间房子不能管理好，怎么管理整个国家呢？一个人要凭着正念、正勤、正道来做人处事，能透过自我观照，正心诚意的做人，才能把我们的五根（被五种感官所感受、认知到的实体或力量）治理得好，使得我们的家庭、公司或团体上下有序、老幼尊卑各得其所，绝不会在情绪上计较。

当一个人能够把情绪管理好，才能找回心灵的主宰，也才能做自己的主人。

灭火

一般人的做法是，当遇到不尽人意，就开始怪罪他人，并且传达一个讯息：我这样痛苦，都是你造成的，你要为我的痛苦负责！此时我们就把重大的责任托付给周围的人，即要求他们使我们快乐。我们似乎承认自己无法掌控自己，只能可怜的任人摆布。这样的人使别人不喜欢接近，甚至望而生畏。

一个成熟的人的情绪必然是稳定的，能为自己负责，不会乱发脾气，不会让人感到负能量，和这样的人在一起我们会感觉放松，而不是压力。

如何慢慢收回属于自己的快乐钥匙呢？当觉察自己的情绪已有所波动时，当下先不采取任何行动，待事情较缓和时，再来处理。情绪就像无明火，先把火灭了，接下来事物也就不会往不好的方向发展。