“忙乱的人，是在凿浅井…”

星云大师说：分享故事：网络上有一封谈“平实生活”的信，信里这么写着：“常有人叹息生活忙乱，负担过重。由于太贪多、太求全或太急切，反而使自己顾此失彼。许多人除了忙份内该忙的事之外，更是忙些不该忙的。如忙应酬、忙着为了满足物质享用或虚荣而赚钱、忙着奔走钻营去求权力和地位，这种情况，通常又会导致对自己所着手的工作易于失去兴趣，因而时常见异思迁。这样忙乱的人，是在凿浅井。

不要因为自己被人拉去做这个做那个，就以为这是表现自己的大好机会，这如同被人拖着凿浅井，东凿一点、西凿一点，每一口井却都没有凿到水源，这将是生命的浪费。一个人的精力和时间有限；在有生之年把握住自己真正的志趣与才能所在，专一地做下去才可能有所成就；它需要一种锲而不舍、全神贯注的追求。”

单纯

如果生活平实，利益有哪些？四点参考：

一、不妄求求知足：世间上，有的人急急忙忙求这个那个，种种的不满足，真是争名日夜奔，争利东西惊，这样的生命，怎会自在逍遥？假如想要过平实一点的生活，我们不要去妄求。该来的是你的，跑不了也不会失去；不该来的不是你的，怎么样想方法获得，即便是煮熟的鸭子，也会飞走。

二、不聪明守本分：聪明是一种智识的能力，如果没有正确方向，没有般若智慧的引导，变成小聪明，反而助长恶事，自堕烦恼，这就是聪明反被聪明误。能够聪明而不自觉聪明，不耍聪明，这就是一种本份性格。你老成加上道德、慈悲，所谓大智若愚，才是真聪明。

三、不计谋信诚实：有的人种种用心，种种计谋，种种经营，种种想要，弄权术、搞阴谋，万般心机，到最后惹得自己疲惫不堪，徒然给生活带来不安然、不快乐。如果能够万机休罢付痴憨，不再竞争汲营，不再用权谋算计，那就能诚实做人，放下自在，平安得福。

四、不自私尽单纯：有的人非常自私狭窄，什么东西都是我的。因为我的太多，他的世界里只容下自己，没有别人，苦恼、麻烦也就跟着多起来。能够不自私，什么都是大家的、大众的、你的、他的，只为别人，不据己有、慈悲喜舍，就会拥有单纯的身心。

平衡

我们能做平实的人，就能修平和之境。所谓由淡中知真味，从常里识英奇；一个人的心要像天平一样，称量物体时，物体上下动荡而衡杆却不会随之摇摆不定，物体去掉时就空悬在那里。在那样的清静虚空中，真不知有多么自由自在。

只有真正让自己的内心安定平衡，做好“平”字，方能拥有健康人生。