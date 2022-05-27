每当父亲心绪不宁、焦躁不安的时候，他就吵着要回家。即使帮佣费尽口舌安抚他，告诉他所在之地就是他的家，他依然喋喋不休。

疫情期间的某一天，他趁帮佣如厕的时候，私自取了家里的钥匙，开了住家的铁门，离家出走。帮佣如厕后发现他不见踪影，惶恐不已。庆幸的是，父亲临走之前将钥匙从铁门的缝隙丢回屋内，帮佣因此可以立刻开门出去找他。最终，她在二楼的楼梯口找到赤脚行走的他。自此，帮佣把家里的钥匙都藏起来以免他再度离家出走。

父亲这辈子搬过四次家。位于蔡厝港12英里半的南山村的锌板屋，是他生活了半个世纪的家。那里不单是他出生、成长的地方，也是他和母亲生养六个孩子的地方。老屋子周边有大片的农地，那是祖父、父亲和叔叔们赖以为生的最大资源。他们曾在那片土地上开荒种地、畜养家禽和出口热带鱼。1980年代末，政府征用土地作为军事用途，我们和叔叔全家都搬迁到蔡厝港新镇的组屋区。母亲去世之后，父亲随着二哥二嫂搬去了油池组屋区。失智后，他曾一度搬去和大哥大嫂同住了三年，后来又辗转搬回二哥家。他到底想回哪个家呢？

房子是让人遮风挡雨的居所，但它不等同于家。真正的“家”应该是心灵有所寄托的地方，而人生最大的幸福之一莫过于有家可归，生活再动荡，只要有家可回，灵魂就有所依傍。然而，对一个被阿尔茨海默症掏空记忆和认知，甚至情感的老人来说，哪里才是家呢？我和他视讯时曾问过他这个问题，他无法回答，只是以茫然的眼神望向别处。我想他大概是想回到南山村的老家吧？我无从确认，只能猜测。老一辈的人都有土地情结，生在哪儿就希望死在哪儿。遗憾的是：他再也回不去了。

90岁高龄的父亲不单失智，还患有各种慢性病。最近，主治医生告知父亲的大限已近，因此，我们要做好他随时离世的心理准备。过去的四年间，人在海外的我曾接收到几次类似的信息，但每次都是虚惊一场。这一回，我却预感到他“回家”的日子近了。当他恢复神智的瞬间，曾对着手机屏幕另一端的我喊话：“回来。”我深深知道，离世之前再见女儿是他的心愿。于是，我开始预备回乡的旅程。

人生的终结就是死亡。我们在世上都是客旅，是寄居的，因此，我们永远的家不在地上，而是在另一个维度空间。我相信将来我们会在那里相聚，父亲也如此相信。

因此，我不要过度哀恸。龙应台在《大远行》一文中提到“死亡是人生最重大的远行、最极端的探险，但却又是最没有事先准备好的旅程。”父亲即将开始他回家的“大远行”，我相信他已经预备好了。