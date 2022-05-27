这些都是种子，等到小朋友有能力选择自己喜欢的心灵补养时，只要接触到或有趣或优美或睿智的华文世界，小时候不懂欣赏，长大了也许喜欢。

这些都不是新鲜的话题，却每隔一段时间成为华社热门话题，可见大家对学好华文，掌握双语双文化的重视，并没有因为大环境后天不足而放弃任何力挽狂澜的机会。

写了20多年的方块文，从方言到华语、双语教育，几乎都有机会谈过，原以为无论是茶杯里的风波或吹皱一池春水的涟漪，应该不会再吸引我为学华语这个既是历史文化问题，又是哲学政治课题，对着电脑，噼里啪啦地打字了。我不是家长，所以家长面对孩子缺乏良好的学习华语环境而苦恼，又或者看到当前华文教学未尽理想而感慨，这些都与我隔了好几层。

广东人说：针刺不到肉是不知道疼的。虽然我不用为培养小朋友的文化素养而忧心，但是毕竟半辈子吃华文这行饭，华文华语不仅是我的工作语言，也是吃喝玩乐的语言，还是立心立命的文化滋养。但我不会强求对华文兴趣缺缺的年轻人非得把华文学好，哪怕长远而言，华文程度低下，读者流失，直接冲击我和同业的饭碗。因为问题不在小朋友，更多是大人的作为与环境条件。建构文化氛围不是个别教育机构，或者家长独力承担就能实现的大工程。“勉强没幸福”，希望小朋友能掌握华文，归根究底还是要创造条件，提供环境。

自我入行的20世纪90年代末开始，前辈已毫不留情地在我这一辈的面前感叹“年轻人的华文程度一代不如一代”。年少轻狂时，不以为然，相信“有意何患无辞”，即使自己的华文掺杂了方言和外语，时时偏离标准华语，与审稿人斗智斗勇怎么让自己的文章过关，如今回想，这些都是学习与成长的过程。

在反思语言政策、文化教育，甚至华文的生态环境时，也许须要理清楚一些概念。华文和母语是两个概念；学好华文和亲近中华文化非必然画上等同关系——学得好自然会亲近，但学不好难道就不会喜欢？

我们在谈论母语时，是以政策解读，还是语言学的定义？我观念中的母语是外婆的广东话，是方言，华语其实是上小学后才开始学习的。汉语语系，各地方言发音因地域而已，但文字相通，我求学阶段一直是用方言词汇基础去学华语的。在这样的背景下，我对语言的态度，更讲究它的情感牵绊、文化活力，发音和语法标准是表达及书写的专业要求，但是在日常生活中更爱亲近表达能力生龙活虎，腔调东南西北各显神通的活语言。

引起最近热议的文章，其实提出了许多人心中所想——不要让华文背负太多的包袱，不只是教学要灵活，还要让华文好玩些，活泼些，打开小朋友的视野，感受到这个语言的想象力与可能性。

20世纪中期，正好是华语流行文化非常蓬勃的时期。不只是风靡区域的香港影视歌文化，台湾的流行音乐、文学作品、言情小说为华人社会提供了亲近华文的环境。我小时候常泡租书店，喜欢的港台作者的书籍看个饱；还有新马港台出版的流行刊物，是在邻里书店一站一两个小时站着翻阅完毕，书店老板总是大方地让我这个只看不买的小瓜“打书钉”。现在港台次文化影响力不复当年勇，中国大陆的影视出版文化即使越办越出色，但面对韩流、欧美流行文化的竞争，语言环境越来越多元，因此更讲究有心人精挑细选，用心推广。

家长希望小朋友学华文华语好到什么程度呢？像他们的英语那般交谈流利，书写流畅即可？还是最好也能够欣赏《诗经》《楚辞》《论语》……这些文化殿堂里影响深远的智慧结晶？有条件的家庭可以为孩子量身定造理想的语言学习环境。

我更加关心的是，父母忙于工作，很少时间陪伴左右的小朋友。没有实体的租书店、报摊，图书馆清幽环境也许让人感到拘束，而网络选择多且杂，容易让人迷路兜圈圈，我们又很难要求学校一周几堂课“包山包海”，他们如何接触到缤纷精彩的华文世界？

任何一个契机是何等的重要，例如，一位富有人格魅力的师长，一份能够引起阅读兴趣的刊物，一部叫人废寝忘食的漫画或小说或影视作品，一首让心灵找到依恋的流行曲／诗歌……这些都是种子，等到小朋友有能力选择自己喜欢的心灵补养时，只要接触到或有趣或优美或睿智的华文世界，小时候不懂欣赏，长大了也许喜欢。作为华文文字工作者，我在华文的世界恭候光临。远的不说，6月新加坡书展，你会去逛逛吗？