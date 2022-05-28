“数自己的呼吸，一进一出…”

星云大师说：分享信息：古时候中国的伍子胥，因心中极度的烦恼，一夜之间头发全部变白。几年前大陆也有一位艺人，因税务问题被扣押，也是一夜之间头发全部变白。其他生理上如情绪不稳而吃不下饭，睡不着觉或拉肚子，都与气体有着密切的关联，所以我们学会调气、懂得呼吸也是非常重要的。

照顾呼吸，是佛陀教的，一心一意专注在鼻端，吸气有多长，呼气有多长，都要了了分明。一般人比较注意吸气，其实呼气出来的时候，更不可以马虎。 呼吸对了，我们的身体自然顺畅健康。

质量

维持生命，要靠呼吸，提升生命质量，也从训练呼吸开始。好的呼吸，要做到深、长、细、慢，气息柔和。我们常说心平气和，心平则气和，反过来，气和则心平。一切真正的生命修炼都得从呼吸开始。

世界卫生组织建议，成年人每星期至少要运动150分钟。透过腹式呼吸做缓慢且深长的吸吐气，提升气体交换能力，以及促进副交感神经的作用，可改善身体缺氧，帮助思绪更清晰，在提升工作效率之外，也让身体更健康。

控制

在我们感觉不安时，注意呼吸也是好方法。 因为遇到人生大挫折时，注意呼吸，既能够让我们心安，甚至还可能救我们一命。 在注意呼吸后，可以再用观念来平衡我们的心： 该来的总会来，逃也逃不掉，不会来的那还需要躲吗？所以逃避、忧愁都是多余，应该勇敢面对问题，随时保持心的平稳，迎接大风浪的冲击。否则，灾难还没来，自己已被吓坏，不能处理事情。

我们要更好的呼吸时，也不一定非得在宁静的环境下，在巴士上、走路时、工作空档，或对着盆栽都能练习，在空气新鲜的户外，也可以有意识地多做深呼吸。

神经科学界已证实，呼吸是人们能为自己提供的最有效药物，而且无任何副作用。专注呼吸可以帮助重拾自我控制的信心。它能给人一种掌控自己大脑、情绪以及思惟的控制力，一旦持续做几秒钟，就会开始起作用。