丽君女史，艳红小曲浅斟轻唱，沉淀沉埋的金粉繁华依然是她的天下。这些都留在这里，没带到樱花国度去。

多年后才听到《别离的预感》——后知后觉，也自此始料未及，邓丽君的另一个面相：特丽莎邓，留在东瀛极致的情歌爱曲竟然不是《任时光从身边流逝》，也不是更早的《爱人》和《偿还》。终于看到的那个视频图像，是她所唱现场之一，背景一环环淡紫浅绿灯光，微微烟雾，人仿佛从隧道走出来，圆柱光照射——是邓丽君，可是稍带病容，有些憔悴，穿着海蓝色宽肩带低胸短窄礼服，很合身的，鬈发及肩，神情悠游自在；唱得投入时，八字眉有点皱起来，是有三分秋意了——胭脂红粉也随着浮起来，似乎脸庞吃不住妆，几近是告别前的身影。这歌诉说女心爱至彻底爱至无奈，旋律却很是悦耳，副歌部分的“……比海还要深，比天空还要蓝。”一如回环旋转的流水清音，她的歌声还是认得出是她，竟隐然有了琉璃水晶的穿透力，柔婉被消弭无踪：那是什么都清楚明了、而什么都原谅的境界。脸上表情控制得非常得宜，可是整首歌唱来，悄悄暗藏一份厌世，一种被世情抚平的凄楚——不必久听，瞬间即让人迷恋赞叹。然后此曲不为我们所知，大概就是不曾翻成中文版。那几年她皆在日本电视节目演唱，如《演歌花道》，寂静雅致的和风庭园，或者几净窗明的室内，一人伫立，没有喧闹笑语，没有竞技筹款，就是专注演绎而已。多年拼搏，暂且得到某种高贵的尊重，而且是异国。零碎片段视频陆续流出，宛如拼图，奇迹式的找出一块又一块，逐渐浮现一个特丽莎邓的扶桑歌乐领土——因陌生文化语言隔阂，半放逐的域外笙歌，如今梦幻般的默默归来。人入土了，生前事迹还没褪色隐没，唱过的君音丽声要像神秘的回音壁一样，再次或多次回来。