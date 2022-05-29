“真正的宝藏，是我们的真如自性…”

星云大师说：分享故事：裴休宰相（唐朝中晚期名相、书法家）到寺院礼佛，看到殿外的墙上有一幅画像，就问：“这画的是谁呢？”知客师说：“高僧真仪。”裴休再问：“画像我是看到了，可是高僧在哪里呢？寺里有参禅的人吗？”知客师答：“有一位黄檗希运禅师。”

黄檗禅师出来后，裴休就问：“高僧画像我已经见到了，高僧在哪里？”黄檗立刻大叫一声：“裴休！”裴休惊讶地应声：“我在！”这时黄檗大笑：“高僧已在此，何必往别处寻求？”

春天

分享一首偈：“终日寻春不见春，芒鞋踏破岭头云；归来偶把梅花嗅，春在枝头已十分。”这首诗偈是唐代无尽藏比丘尼的作品，说明了世人往往迷己逐物：眼睛喜欢追求美色，耳朵喜听各类音声，鼻子喜好闻香嗅辣，舌头喜尝甘甜滋味，身体喜爱柔软触觉，心里喜欢各种分别，一颗心终日在追逐六尘（色、声、香、味、触、法），让自己迷魂失魄而忘失了自己。禅师们却不同，他们讲求观照内心，只要一闭眼，不看、不听、不说，当下整个宇宙就都在他的心中。

所谓“终日寻春不见春”，我们想找寻春天的景色，但是春天在哪里？春天就是我们的佛性、真如、真心。我们刻意要向外寻求一个“真如佛性”，尽管走遍了千山万水，“芒鞋踏破岭头云”，却始终找不到。

自己

“归来偶把梅花嗅，春在枝头已十分”说的是，归来时偶然抬头看到园里的梅花已悠悠盛开，才豁然惊觉：原来春天已在枝头了！这景象就如同描写赵州禅师的一首偈语：“赵州八十犹行脚，只为心头未悄然；及至归来无一事，始知空费草鞋钱”。过去赵州禅师虽已是八十高龄，却因为内心不明白，还要亲自出门寻师访道。他到外地行脚多年，才恍然觉悟：生命的自觉不在他方，而是在心念的方寸之间，不劳再汲汲外求！

其实，世间有形的宝藏有限，真正的宝藏，却是我们的真如自性，它就如同一颗明珠，隐藏在我们的心内，等待我们去发掘。一个人光是东南西北的向外追求，哪里会找到自己呢？人往往因为不认识自己而常陷入愚昧、苦恼的困境，那是很可悲的。其实，自己就在心中，如果你能肯定说：“我找到了！”那就是了。

无尽藏比丘尼的这首偈语，正是告诉人们“我找到了自己”，颇有深意！