“慈悲也要看得见…”

星云大师说：分享故事：整整十年，刘芳从光明走向黑暗，又从黑暗走到光明。她只是中国贵州农村中学一名普通女教师，为什么被称为“中国大山里的海伦·凯勒”（美国女作家、教育家、社会活动家，她在19个月大时，就因一场疾病失去了视力和听力）？在她平凡的人生中，为什么有那么多不平凡的故事？刘芳在26岁那一年，患上视网膜色素变性，变成一个全盲的人，这是一个多么大的打击，因为她刚跟相爱的人结婚，８个月大的儿子正在学语。

但她并没有放弃生活。不知多少次绊倒、磕伤、撞墙、烫出水泡、碰碎杯子，她经历了沮丧、灰心，慢慢地能够自立，而且还能继续教书。她的想法是：“哭也是一天，笑也是一天。生活不能改变的话，就改变生活的态度。”更令人称奇的是，她所教的班级成绩不仅没退步，还培养出两个语文单科中考状元，学校的其他老师无人能超越。

有一年的毕业典礼上，一个腼腆的女生红着脸问刘芳：“是不是我把一只眼角膜捐给您，您就能看得见？”刘芳答：“谢谢你，好孩子，老师的病不是眼角膜的问题。”小女孩想了想，又抬头说：“那我就把一只眼球给您吧。”

在向前来采访她的记者说起这件事时，一直微笑的刘芳突然红了眼圈。现在的刘芳，不仅继续教书，还写书、救助贫困儿童，她很容易被小学生的真诚所感动，而她也正在用一颗热诚的心照亮了身边无数人。

安心

装一盏灯，为什么？为了要看得见室内的一切；开一扇窗户，为什么？为了要看得见窗外的世界。看得见，才能感到安心。人情世故看得见，才能把人际关系经营好；看不见人我关系，冒冒失失，就会冲撞别人。因此，做人眼睛要亮，心眼要开，才能看得见世道安危；将心比心，互换立场，才能看得见别人。

别人的表情，是欢喜，是恼怒，要看得见；自己的心里，是好心，是歹念，也要看得见。能看得见现在，也要看得见未来；能看得见别人，也要看得见自己。看得见物，也要看得见心；看得见坏，也要看得见好。

五眼

佛教讲悟道前后的三个阶段：“看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山又是山，看水又是水”，都是看得见的。是山是水，看得见；不是山，不是水，也很清楚。看得见，不是只用肉眼去看，人有五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。人的肉眼见近不见远，见前不见后，见外不见内，见昼不见夜，见上不见下，而且眼睛会老化，会病变，所以人要以慈眼、慧眼、法眼、佛眼来看内外，看远近、看好事、看善事、看美事。而碰上一方有难，我们也应该毫不犹豫地伸出援手。山虽远，海虽阔，但慈悲可以看得见。