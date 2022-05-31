“思想是行为的动力…”

星云大师说：分享故事：一只狐狸不小心掉进非常深的井里，无法脱身。这时一只口渴的山羊来井边饮水，它看见狐狸在下面，就问井水味道如何。狐狸尽力掩盖狼狈，不断地称赞井水味道好得很。山羊一心想着喝水，听完马上跳了下去，等它喝完了水不再口渴了，才发现自己和狐狸的困境。

这时狐狸想出一个所谓共同出井的办法，它说：“你把前脚抵在并壁上，低下头，我先踩着你的后背上去，然后想办法拉你上来。”山羊就照它的吩咐做了。于是狐狸跳上山羊背，飞身跳出井口，然后就要溜走。

山羊气得大骂狐狸不守信用，狐狸转头道：“你这头笨羊！如果你头脑灵活，就应该在想清楚出路之后，再决定跳不跳，那样就不会有危险了，真是白长了一把胡子！”

想想

思想是行为的动力，思是因，行是果，我们如果思想不正确，行为自然产生偏差，因此凡事要三思而后行。平常眼睛所看、耳朵所听、嘴巴所说、身体所做，更要谨慎思惟，千万不能乱看、乱听、乱说、乱动，否则就可能遭致无妄之灾。因此，在行动之前，要充分地思考，切不可只顾眼前利益草率行事。

利弊

我们处事，应当有四思：

一、目欲视，当思其邪与正：我们透过眼睛才能欣赏美丽世界。但是五色令人盲，因此当眼睛要看东西时，必先思惟应看不应看。所谓非礼勿视，不应看的不要看，对你没有帮助的不去看。尤其现在社会治安不好，有时候随便乱看，说是在瞪眼，对方可能捅你一刀、给你一拳，这是很危险的。所以目欲视，当思其邪与正。

二、耳欲听，当思其是与非：我们透过耳闻每日接收来自各方的讯息，可有时不当听而听，也会听出烦恼来。所以当耳朵要听声音时，应该先思惟这个话能听不能听，适不适合自己听，千万不能不分是非好坏，不管青红皂白，一味的好奇乱听。有时就算听到了，也要思其是与非，不可一味的听信。

三、口欲言，当思其可与否：人生七窍，眼、耳、鼻都是成双，唯有嘴巴只有一个，表示做人要多听少讲。即使有话要说时，也应思其可说不可说？可以说的话多说几句，无关紧要；不可以说的话，一句也不轻易出口，否则祸从口出。

四、事欲决，当思其利与弊：凡事在做决定之前，应该理智的慎思后果是利是弊；有利于人的事，尽管受人奚落、揶揄，也要尽力去做；反之，于人有害，再多的理由也不能从事。有的人决定事情，但凭一时的情绪冲动，结果害人害己。