这一年，我觉得身体恢复得挺顺利，除了腰骨偶尔会莫名的酸疼，也没什么大碍。直到有次，睡醒后落枕，疼地抬不起头，便寻了靠近住处的一家中医咨询。

这中医说我的脊椎不正，气血不畅，筋骨有损，总结，我的身体里的螺丝不是松了，就是锈了。乍听，觉得自己是具变形金刚，只不过，承了变形，却成不了金刚。

真是恨铁不成钢啊！

中医絮叨，语不惊人死不休，总在使劲的关头，趁我咬紧牙关的当儿，调侃几句：“年级轻轻的身子骨就那么残，你是不是前世造孽，这一世赎罪啊？”我疼得无力反驳，却让他自鸣得意。

中医还安排拔罐，起罐时还须要拖摩皮肤，疼得我直跳，又听见他说：“你上辈子一定做很多坏事，这是报应来着！”

我按下挥拳直击他嘴脸的冲动，毕竟还有几个火红的玻璃罐还紧贴在腿上。

人为刀俎，我为鱼肉！我忍你！

付了诊费，他还继续补充我的罪有应得，我腹诽着这医师医德是有的，就是嘴贱。

“你听过祸害遗千年吗？所以，你放心，像我这种红颜祸水会长命百岁来殃及你这只小池鱼的！”他听后，脸色突显一阵煞白。

两个月过去了，身上的淤青一直未褪。闺蜜说我忍痛功夫一流，会逼使我疼到流泪那肯定是真的太痛了！她很好奇我怎么没咬人。

有天，我站在十字路口，绿灯闪了，我便直走，走到一道弯，脚边有两个金澄澄的柿子躺在杂草里，我就开始想这柿子的故事。

也许，是袋子破了，它们滚地太急，溜地太快，让主人懒得去捡，便让它们自由来去。

也许，主人看见巴士来了，拔腿追去，一直到上了车，找了座位坐下，仍未察觉它们被遗留在车窗外。

也也许，主人发现熟烂了，于是，随手一扔，让它们自生自灭了。

倏忽，一只黄雀飞过头顶，我抬头一望，笑了。

原来，眼前是棵柿子树。

只是不小心进入我眼眸的柿子，我便为它编织一段又一段因果故事，却从没想过瓜熟蒂落生老病死本就是天地自然法则。

任何一段路都是一种修行，是修得正果，还是自食其果，我们是种树人，还需要他人告诉自己得什么果吗？