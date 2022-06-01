“凡事要善动脑子…”

星云大师说：分享故事：东汉末年，7岁的华佗到一位姓蔡的医生家去拜师。蔡医生医术高明，也觉得应该收那些好学又有智力的孩子为徒，决定先考考他们。他指着家门口的一棵桑树，对华佗提出问题：“这棵桑树最高枝上的叶子，人够不着，怎么能采下桑叶？”华佗说用梯子。蔡医生说他家没梯子。

当华佗要爬上去采的方法被否决时，他得另外想办法，结果，他找了根绳子，用绳子系上一块小石头，然后用力往那最高的枝条上抛。那根树枝被绳子拉了下来，华佗一伸手就把桑叶采下来了。蔡医生高兴地点点头说：“很好！”

过了一会儿，庭院旁有两只山羊在打架。蔡医生又对华佗说：“你去想想办法，叫那两只羊不打架。”华佗在桑树下转了一圈，拔了一把鲜嫩嫩、绿油油的草。他把草送到两只山羊的面前。这时，山羊打累了，肚子也饿了，见了草就顾不得打架了。蔡医生说：“你真会动脑子，我很高兴当你的老师。”就是这个华佗，后来成了一代名医。

谨慎

人的行为往往可以表现他的能力，越是能力高的人，行动起来越是谨慎，想过之后才行动，这样的人普遍谨言慎行，严格的控制着自己的各种行为。通俗一点来说就是，我们做事时，就要多动自己的脑子，凡事要想周全、做到恰到好处。以前人们总讲究多多益善，但做多了有时未必好，也要留意天时地利的配合，能够想清楚后做到凡事刚刚好，事情成功的机会高不说，也能尽得人缘，得到别人的赞扬。

妄念

我们在行动时，先要思考计划好要做什么，第一次做的事情，或者是对程序不熟悉，思考后正在做时，如果还是不清楚，仍然要回到思考的阶段。这样就不会起妄念，而且是全心全意地在工作。例如：一位母亲剪了几株花，正思考着如何将花插在什么位置最好看，可是在这个过程中，她如果也在想着：“小孩在那边做什么？如果狗爬过来怎么办？啊，小孩和狗都在动了…像这个样子，我们又如何行成于思呢？兴起的都是随性的妄念啊！

所以，我们在做任何一件事时，不管是简单插花，或者是学习，都应该将心放在那件事情上，心为那件事而做，并保持身体的动作和心的念头在合一的状态，能够高度集中，将无事不成。